İBB'de para kültüre var depreme yok!

‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla göreve başlayan Ekrem İmamoğlu sayesinde adeta kültüre doyduk. İmamoğlu’nun İBB koltuğuna oturduğu 2019 yılından 2024 yılına kadar kültür etkinliklerine harcanan para 4 milyarı geçti. İstanbul’un önceliği olan kentsel dönüşüm ve trafik sorunları adeta ikinci plana atıldı.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre ne deprem, ne kentsel dönüşümü ne de trafik sorunu… Ekrem İmamoğlu’nun öncelikli gündemi kültür sanat ihaleleri oldu. Milyonlarca insan çürük binalarda olası İstanbul depremini beklerken, İBB milyarları sanata ve sanatçılara gömdü. İmamoğlu döneminde yapılan kültür ve sanat ihalelerine harcanan para toplamda 4 milyarı buldu. İBB iştiraki Kültür AŞ’nin aldığı ihaleler parça parça bölünerek ‘hizmet alımı’ başlığıyla bilindik şirketlere ihale edildi. MedyaRadar yıl yıl yapılan o ihalelerin belgelerini yayınlıyor.

AK PARTİ 327 MİLYONLA FİNAL YAPTI!

AK Parti’den Mevlüt Uysal'ın döneminde İBB’nin son kültür sanat ihale bedeli 327 milyon oldu. Bu ihalenin sözleşme tarihi bitmeden başkanlık koltuğuna oturan İmamoğlu, AK Parti’nin aksine düşük bir ihale bedeliyle kültür ve sanat etkinliklerine start verdiler. 16 Aralık 209 tarihinde yapılan ihalenin bedeli 222 milyon lira oldu. İhale süresi 2020 yılının sonunda bitti. Ardından 42 milyonluk ‘Mobil iletişim hizmet alımı’ başlıklı bir ihale daha yapıldı.

PANDEMİ İSTANBUL’UN İMDADINA YETİŞTİ!

2020 yılına gelindiğinde tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi yüzünden insanlar evlerine hapsoldu. İBB, o yıl içerisinde kültür ve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam etti.222 milyonluk ihalenin sözleşme mürekkebi kurumadan 6 Ocak 2020 tarihinde bir ihale daha yapıldı. Yaklaşık maliyeti 254 milyon lira olan ihaleye sadece İBB iştiraki Kültür AŞ katıldı. İBB ile iştiraki Kültür AŞ arasında imzalanan sözleşme bedeli ise 235 milyon lira oldu.

2021’E DE 612 MİLYON HARCANDI

Pandemi yasaklarının yavaş yavaş bitmesiyle birlikte İBB’nin hız kesmeyen kültür ve sanat ihaleleri de devam ediyordu. 2021 yılının ilk ihalesi 45 milyonluk ‘Mobil hizmet alımı’ ihalesi oldu. Ardından 8 Ocak 2021 tarihinde yaklaşık maliyeti 169 milyon lira olan bir yıllık kültür ve sanat ihalesi yapıldı. Yine sadece İBB iştiraki Kültür AŞ’nin katıldığı ihalenin sözleşme bedeli ise 160 milyon lira oldu. Pandemi yasakları gevşer gevşemez İBB'nin kültür etkinlikleri de hız kazanmaya başladı. İlk ihalenin üzerinden daha dört ay geçmeden 3 Mayıs 2021 tarihinde 6 aylık ek bir ihale daha yapıldı. Bu ihalenin sözleşme bedeli de 130 milyon oldu. 2022 yılına da bol kültür etkinlikleriyle girmeyi amaçlayan İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin 2021 yılının son gününde yaptığı ihalenin sözleşme bedeli ise 217 milyon lira oldu. 2021 yılında yapılan kültür ihalelerinin bedeli tam 612 milyon lira oldu.

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2022’DE DE DEĞİŞEN OLMADI

2022 yılına gelindiğinde de İBB’de değişen bir şey olmuyor. 4 Mart 2022 tarihinde yapılan kültür ve sanat etkinlikleri ihalesinin sözleşme bedeli tam 208 milyon lira oldu. İhaleye yine sadece Kültür AŞ katıldı. Bu ihaleden altı ay sonra, yani 15 Eylül 2022 tarihinde yapılan ihalenin sözleşme bedeli de 295 milyon lira oldu. Bu ihalenin ise sadece iki aylık olması dikkatlerden kaçmadı. 2022 yılında Kültür AŞ’nin kazandığı ihale bedeli 503 milyon lira oldu.

555 MİLYONLUK START!

2023 yılı, enflasyonla birlikte her şeyin zamlandığı yıl olarak belleklere kazınıyor. Dolayısıyla İBB’nin kültür ve sanat etkinlikleri ihaleleri de yüzde yüz zamlanıyordu. 2023 yılının ilk ihalesi 5 Ocak'ta yapıldı. İki firmanın teklif verdiği ihalede sadece Kültür AŞ’nin verdiği teklif geçerli sayıldı. İhalenin sözleşme bedeli 555 milyon lira oldu. Bu ihaleden iki ay sonra, 20 Mart 2023’te bu defa da 431 milyonluk ihale yapıldı. Bitmiyordu… 25 Haziran 2023 tarihinde 65 milyonluk bir etkinlik ihalesine daha imza atıldı. 2023 yılı henüz bitmeden bir ihale daha yapıldı. ‘İstanbul Genelinde Demokrasi Yüzyılında kültürel etkinlikler’ başlığıyla 22 Eylül 2023 tarihinde yapılan ihalenin sözleşme bedeli ise 553 milyon lira oldu. İhalenin sadece 3 aylık olması ise dikkat çeken en önemli nokta oldu. Daha yıl bitmeden İBB'nin kültür etkinlikleri ihaleleri ihalelerinin sözleşme bedeli 1 milyar 600 milyonu buldu.

934 MİLYONLA FİNAL YAPTI

‘Tam Yol İleri’ sloganıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerine start veren Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u kültür ve sanatsız bırakmaya niyetli değildi. 10 Ocak 2024 tarihinde yapılan ‘İstanbul genelinde kültür ve sanat etkinlikleri başlıklı ihalenin yaklaşık maliyeti 985 milyon lira oldu. Rekabet koşulları oluşmadan yapılan ihaleye yine Kültür AŞ tek başına katıldı. 8 aylık süreyi kapsayan ihalenin sözleşme bedeli ise 934 milyon lira oldu. İmamoğlu döneminde yapılan kültür ve sanat etkinlik ihalelerine harcanan para 4 milyarı buldu.