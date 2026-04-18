Gündem İBB'de Deniz Taksi fiyaskosu: 74 milyon gelir için 479 milyon harcandı
İBB'de Deniz Taksi fiyaskosu: 74 milyon gelir için 479 milyon harcandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025 Yılı Denetim Komisyonu raporu, belediye ve iştiraklerindeki mali yönetim krizini gözler önüne serdi. Muhalefet şerhinde yer alan verilere göre, Deniz Taksi işletmeciliği başta olmak üzere birçok alanda kamu kaynaklarının verimsiz kullanıldığı ve denetimlerden bilgi kaçırıldığı belgelendi.

Rapordaki en çarpıcı veriler, verimsizliği tescillenen Deniz Taksi hizmetinden geldi. 2025 yılı mali tablolarına göre:

  • Elde edilen gelir: 74,4 milyon TL.
  • Yapılan harcama: 479 milyon TL.

Hizmetin yürütülmesi ve dışarıdan hizmet alımı için harcanan devasa bütçe ile elde edilen gelir arasındaki 400 milyon liralık fark, raporda "kamu kaynaklarının rasyonel kullanılmaması" ve "belediye bütçesinde açılan gedik" olarak nitelendirildi.

İETT ihalelerinde "tekel" iddiası

İETT bünyesinde gerçekleştirilen otobüs bakım ihaleleri de denetim raporunun odağındaydı. Dev bütçeli bakım ihalelerinin sadece iki firmada toplandığına dikkat çekilen raporda, daha düşük teklif veren firmaların teknik gerekçelerle saf dışı bırakıldığı ve rekabet koşullarının oluşmadığı kaydedildi. İSKİ’de ise yatırım bütçesinin düşmesine rağmen yönetimsel harcamaların artması "hizmet değil, yönetim odaklı harcama" eleştirilerine neden oldu.

İştiraklerde "bilgi kaçırma" operasyonu

Denetim Komisyonu üyeleri, Belediye Kanunu'nun 25. maddesine açıkça aykırı hareket edildiğini belirterek; İBB bünyesindeki 31 iştirak şirketinin yönetim kurulu listeleri ve mali tabloları gibi kritik bilgilerin komisyona sunulmadığını açıkladı. Üyeler, bu tavrı "şirketlerin mali yapısını denetimden kaçırma girişimi" olarak kayda geçti.

Muhalefet şerhinin sonuç bölümünde, İBB yönetiminin mali disiplinden tamamen uzaklaştığı vurgulanırken, verilerin gizlenmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

İETT borç içinde yüzüyor! İBB Meclisinde 33 milyarlık iflasın resmi çizildi!
İBB yolsuzluk davası değil, sanki bir tiyatro! "Okul saldırıları ile bu karanlık eller arasında bağ var"
İBB Meclisi'nde skandal rapor! CHP'li yönetim İstanbul'u borç bataklığına sürükledi: "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası gündeme bomba gibi düştü
resat

dışardan hizmet alımı kaleminin herkesin anlayacağı dildeki karşılığı ,yandaşlara para aktarma metod ve hortumlarıdır,,gerçi herkes biliyordurda ,,,,, işine gelen var , gelmeyen var,

Erçelik

Bunlar çok akıllı bir mafya veyahut biz çok zavallı bir milletiz.
