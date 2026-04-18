İBB'de Deniz Taksi fiyaskosu: 74 milyon gelir için 479 milyon harcandı

Rapordaki en çarpıcı veriler, verimsizliği tescillenen Deniz Taksi hizmetinden geldi. 2025 yılı mali tablolarına göre:

Elde edilen gelir: 74,4 milyon TL.

74,4 milyon TL. Yapılan harcama: 479 milyon TL.

Hizmetin yürütülmesi ve dışarıdan hizmet alımı için harcanan devasa bütçe ile elde edilen gelir arasındaki 400 milyon liralık fark, raporda "kamu kaynaklarının rasyonel kullanılmaması" ve "belediye bütçesinde açılan gedik" olarak nitelendirildi.

İETT ihalelerinde "tekel" iddiası

İETT bünyesinde gerçekleştirilen otobüs bakım ihaleleri de denetim raporunun odağındaydı. Dev bütçeli bakım ihalelerinin sadece iki firmada toplandığına dikkat çekilen raporda, daha düşük teklif veren firmaların teknik gerekçelerle saf dışı bırakıldığı ve rekabet koşullarının oluşmadığı kaydedildi. İSKİ’de ise yatırım bütçesinin düşmesine rağmen yönetimsel harcamaların artması "hizmet değil, yönetim odaklı harcama" eleştirilerine neden oldu.

İştiraklerde "bilgi kaçırma" operasyonu

Denetim Komisyonu üyeleri, Belediye Kanunu'nun 25. maddesine açıkça aykırı hareket edildiğini belirterek; İBB bünyesindeki 31 iştirak şirketinin yönetim kurulu listeleri ve mali tabloları gibi kritik bilgilerin komisyona sunulmadığını açıkladı. Üyeler, bu tavrı "şirketlerin mali yapısını denetimden kaçırma girişimi" olarak kayda geçti.

Muhalefet şerhinin sonuç bölümünde, İBB yönetiminin mali disiplinden tamamen uzaklaştığı vurgulanırken, verilerin gizlenmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.