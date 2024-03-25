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Siyaset

İBB’de CHP zulmü! Erdoğan fotoğrafı paylaştı ekmeğinden oldu!

Yeniakit Publisher
2024-03-25 15:46:00 -
İBB’de CHP zulmü! Erdoğan fotoğrafı paylaştı ekmeğinden oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında işten çıkarıldıklarını iddia eden 2 işçi, Saraçhane’de belediye binası önünde eylem yaptı. “İBB’de işten attığınız 21 bin ailenin ahı üzerinizde, kazanamayacaksınız” yazılı pankart açan işçiler, hak ettikleri tazminatların kendilerine ödenmesini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında işten çıkarıldıklarını iddia eden 2 işçi, Saraçhane’de belediye binası önünde eylem yaptı. “İBB’de işten attığınız 21 bin ailenin ahı üzerinizde, kazanamayacaksınız” yazılı pankart açan işçiler, hak ettikleri tazminatların kendilerine ödenmesini istedi.
İBB’ye bağlı İSPARK’ta çalışırken 2019 yılında sebepsiz yere işten atıldıklarını iddia eden Birol Durmuş ve Ömer Çevik isimli iki işçi, Saraçhane’de bulunan belediye binası önünde eylem yaptı. Toplamda 21 bin işçinin işten çıkarıldığı iddiası üzerine işçiler, “İBB’de işten attığınız 21 bin ailenin ahı üzerinizde, kazanamayacaksınız” pankartı açarak seçime bir hafta kala duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 5 yıldır süren davalarda hakkı olan tazminatların kendilerine ödenmediğini belirten Birol Durmuş ve Ömer Çevik, haklarının kendilerine geri verilmesini istiyor.

“2019 yılında avukatlık bürosundaki paralar bizim paralarımızdır”

2019 yılında 12 senelik işinden kovulan Birol Durmuş, “Ekrem İmamoğlu başa geldikten sonra bizleri tazminatsız şekilde 25. maddeyi kullanarak işten çıkardı. İşsizlik maaşı ve tazminatlarımızı alamadık, hala alamayan arkadaşlarımız da var. 21 bin kişi oldu. Bu ailelerin içinde yıkılan yuvalar oldu. Ev alıp hacze giden ve arabasını satan oldu. Biz bir kamu dairesinde işe giremedik. 2019 yılında avukatlık bürosunda gösterilen paralar bizim paralarımızdır. Her birimizin tazminatı 300 bin lira. İmamoğlu, CHP’nin kapısının herkese açık olduğunu söylüyor. Ben zamanında yanına gittiğimde görüşeceğini söyleyerek beni sakinleştirdi. Numaramı aldıktan sonra arayan soran olmadı. Siz ancak algı ve reklam yapıyorsunuz. İnsanları a partisi, b partisi, c partisi diye ayırmışsınız. Bu şekilde belediyeyi değil, ülkeyi de yönetemezsiniz” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan’ı paylaştığımız için ekmeğimizden olduk”

15 yıllık tazminatını alamadığını söyleyen Ömer Çevik, “2019 yılında Ekrem İmamoğlu, bizler tazminatsız şekilde işten attı. Sosyal meyda da Recep Tayyip Erdoğan’ı paylaştığımız için ekmeğimizden olduk. Bu süreçte bizden aldığı tazminatlarla şimdi papazlarla birlikte iftar yiyorlar. Şu ana kadar 21 bin işçi atıldı. 21 bin işçinin annelerinin ahı bunların üzerinde olacak. Belediyeye geldiklerinde namus sözü vererek kimsenin işten atılmayacağını söylediler. Ben o söze inanmıyorum. Namuslu insan olsalardı, biz bu zamana kadar işsiz kalmazdık. 10 bin lira emekli maaşına mahkum ettiler. Hiçbir şekilde kimsenin sana inancı kalmadı. İnsanları çok kötü bir şekilde mağdur etti. 15 yıllık tazminatımı vermedi” ifadesini kullandı.

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