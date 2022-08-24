Üniversite kayıt işlemleri 26 Ağustos 2022’de sona erecek. Kayıt işlemleri başlar başlamaz yurt arayışları da hız kazandı. İstanbul’da eğitim görecek olanlar özel yurtlarının yanı sıra İBB yurtlarını da araştırıyor. Peki, İBB yurtlarının ücreti ne kadar?

İBB yurt ücretleri ne kadar 2022-2023 | İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB'nin altı kız yurdu, dört erkek yurdu bulunuyor. İBB yurt başvuru işlemleri 22-28 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapılacak. Adaylar başvurularını 'yurt.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Yurt sonuçları 12 Eylül Pazartesi günü ilan edilecek.

Yurt başvurusunda bulunmak isteyenler 'İBB yurtları aylık ne kadar?' sorusunun cevabını araştırıyor. İBB yurtları kahvaltı ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ücret talep ediyor.

İBB yurt ücretleri ne zaman nereye yatırılıyor?

Yurt ücretleri, her ayın en geç beşinci günü mesai bitimine kadar kurumun gösterdiği banka hesaplarına yatırılır. Banka dekontu Yurt Yönetimine teslim edilir.

İBB yurtlarında sonraki yıllarda da kalınabilir mi?

Her dönemin sonunda öğrencilerin bir sonraki yıl kalma talepleri, yurt kurallarına ve toplu yaşama uyumu dikkate alınarak değerlendirilir ve yurt komisyonu kararı ile uygun görülenler belirlenir.