İBB yurt başvuruları ne zaman? Kimler İBB yurtlarına başvurabilir?

Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Kayıt işlemleri devam ederken yurt arayışı da başladı. KYK yurt başvuruları 24-28 Ağustos tarihlerinde online olarak gerçekleşecek. KYK başvurusunda bulunanlar İBB yurtlarını da araştırmaya başladı. Peki, İBB yurtları aylık ne kadar?

İBB yurt başvuruları ne zaman?

İBB yurt başvuru işlemleri 22-28 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapılacak. Adaylar başvurularını 'yurt.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Yurt sonuçları 12 Eylül Pazartesi günü ilan edilecek.

Kimler İBB yurtlarına başvurabilir?

İBB yurtlarına kimlerin başvuru yapabileceği de merak ediliyor. İBB öğrenci yurtları web sitesinde yer alan bilgiye göre başvuruda aranan şartlar şöyle:

Öğrencinin T.C. vatandaşı olması,

Öğrencinin ön lisans ve lisans öğrencisi olması,

Öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması,

Devlet üniversitesinde veya %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olması,

Ailesinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması