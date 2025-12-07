  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tören yetmez istersen miting yap! Faşist Tanju Özcan’dan Umre şovu

HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması: Çalışanların yüzde 50’si asgari ücretli! Evli ve 2 çocuklu işçinin geçimini esas alalım!

İsveç Donanması için rutin hale gelmiş! Baltık Denizi Rus denizaltısı kaynıyor

Londra’da skandal provokasyon! Kraliyet tacına saldırı

Sosyal medyadan Terörsüz Türkiye mesajı! İmralı’ya giden Feti Yıldız’dan yeni açıklama

İyilik Gemisi Sudan seferinde

Açık açık söyledi: Yahudi Prof'tan soykırım itirafı!

Tansiyon bir anda yükseldi! Dünyaya duyuruldu: Askeri unsurları vurduk

İsrail’e silah ambargosunu kaldıran Merz, İsrail ve Ürdün’e gidiyor! Siyonist seviciden bağlılık ziyareti

Tom Barrack’ın ağzından neler çıktı neler? Bir yandan darbe itirafı bir yandan PKK/YPG kılıfı
Gündem İBB vurgun merkezi olmuş! Her şey Sayıştay raporunda
Gündem

İBB vurgun merkezi olmuş! Her şey Sayıştay raporunda

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İBB vurgun merkezi olmuş! Her şey Sayıştay raporunda

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasıyla gündeme gelen ihale manipülasyonlarının, Sayıştay'ın 2024 raporuna da yansıdığı ortaya çıktı.

Rapora göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan bazı yapım işlerinde yükleniciler, teklif aşamasında düşük ve yüksek fiyat kalemleriyle oynayarak kamu zararına yol açtı.

 

İsteklilerin projelerin ana bölümünü oluşturan iş kalemlerine aşırı düşük, bazı kalemlere ise aşırı yüksek fiyat teklif ettiği; ihale sonrası düşük fiyatlı işler azaltılıp yüksek fiyatlı kalemlerde üretim artırılarak yüklenicilere avantaj sağlandığı belirlendi. Sayıştay incelemesinde gerçekleşme oranı yüzde 90'ın üzerinde olan 14 yapım işinde yaklaşık maliyetin 790 milyon 341 bin 499,37 TL üzerinde ödeme yapıldığı tespit edildi.

 

Raporda, üç iş kaleminin yaklaşık maliyetinin 67 milyon 726 bin 275 TL'ye karşın yükleniciye 244 milyon 102 bin 201,51 TL ödendiği; bu kalemlerde 176 milyon 375 bin 926,51 TL fazla ödeme yapıldığı ifade edildi.

 

Buna karşılık çok düşük fiyat verilen 15 kalemde ise yaklaşık maliyeti 46 milyon 834 bin 26,54 TL olan işler için 15 milyon 690 bin 889,41 TL ödeme yapıldı. Genel hesaplamada maliyetin 53 milyon 553 bin 670,29 TL üzerinde ödeme gerçekleştiği vurgulandı.

İBB’de rüşvet iddiaları belgelendi! Başkanlık konutu değil rüşvet üssü!
İBB’de rüşvet iddiaları belgelendi! Başkanlık konutu değil rüşvet üssü!

Gündem

İBB’de rüşvet iddiaları belgelendi! Başkanlık konutu değil rüşvet üssü!

İBB Vurgununda Şok İfade: Rüşvet Çantaları Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya Nasıl Taşındı?
İBB Vurgununda Şok İfade: Rüşvet Çantaları Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya Nasıl Taşındı?

Gündem

İBB Vurgununda Şok İfade: Rüşvet Çantaları Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya Nasıl Taşındı?

İBB'de yolsuzluk dosyası öncesi trafik yoğunluğu! Savcı ile kirli ittifak deşifre oldu
İBB'de yolsuzluk dosyası öncesi trafik yoğunluğu! Savcı ile kirli ittifak deşifre oldu

Gündem

İBB'de yolsuzluk dosyası öncesi trafik yoğunluğu! Savcı ile kirli ittifak deşifre oldu

İBB soruşturmasında flaş gelişme
İBB soruşturmasında flaş gelişme

Gündem

İBB soruşturmasında flaş gelişme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

her tası kaldırdığımızda

her tarafta 2 g rup cıkıyor kardenzililer ve doğulular <<partilere bakıyoruz her partide bu 2 grup var ayrım değil gercek bu <<birde gizlice akrabalar her partiye girmişler karsıt görüşlü gözüküp işi götürüyorlar <<

RAPOR haline GELMEDEN DEVLET BU SOYGUNLARA HASHASI CETELERE HASERELERE SUCUSTÜ MUDAHALE BITE ETM3DI

.........
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23