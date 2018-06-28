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İBB vergi borçlarını yapılandıracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7143 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte “İlan ve Reklam”, “Eğlence”, “Yangın Sigorta” vergileriyle harçlar, tıbbi atık ücretleri, ecrimisil gelirleri, pano söküm ve yıkım bedelleri ile hal rüsumları borçlarını yeniden yapılandıracak.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:08
İBB vergi borçlarını yapılandıracak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mükelleflerin yapılandırmadan faydalanabilmeleri için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurması gerekiyor. Dilekçe ile başvuru; gerçek kişilerde ilgilinin kendisi, tüzel kişiliklerde ise kanuni temsilci tarafından yapılabiliyor.

Yapılandırmada anapara değişmeyecek, varsa anaparaya bağlı cezalar, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, vade tarihinden itibaren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranı uygulanacak. Peşin ödemede, ayrıca hesaplanan Yİ-ÜFE’de yüzde 90’na kadar indirim yapılacak.

Ödeme, mükellefin isteğine göre peşin ya da 6, 9, 12, 18 taksit halinde yapılabilecek. Taksitler, iki ayda bir olarak uygulanacak. Taksitlerde, kanunda belirtilen miktarlarda Yİ-ÜFE oranı uygulanacak.

Dava açılmış borçlar için davadan feragat edilmesi şartıyla yapılandırma gerçekleştiriliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:08
  1. Yİ-ÜFE
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü

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