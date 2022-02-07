İBB ve Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul'u bu akşam etkisi altına alacak

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) de yapılan uyarıda fırtınanın da etkili olacağı vurgulanırken vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

"Çarşamba gününe kadar devam edecek"

İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından yapılan paylaşımda "Fırtına ve Yağış Uyarısı! İstanbul bu akşam saat 18:00 itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Fırtınanın hızı saatte 85 km'ye kadar çıkacak ve Çarşamba gününe kadar devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji de uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yarından itibaren Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Trakya ve iç bölgelerde kar yağışı beklenirken Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Akdeniz'de sağanak yağışlar etkili olacak.

8 Şubat 2022 Salı günü, Trakya, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in yüksek kesimler, Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. Batı ve orta Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ise sağanak yağışlı olacak. Yağışlı hava Çarşamba ve Perşembe günü de etkisini sürürken, Cuma günü Türkiye'nin büyük kesiminde güneşli hava kendisini gösterecek.