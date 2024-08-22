İBB uyudu Bakanlık devreye girdi! Boğazdaki talanda sıcak gelişme

İstanbul'un en kıymetli bölgesi eşsiz güzelliğe sahip boğazı.

Haliyle bu doğal güzellikle bezeli bölge, kaçak yapı girişimlerinin de en sık yaşandığı bölge...

Şu sıralar Boğaz'dan geçenlerin dikkatini ormanlık alanda bir inşaat çekiyor.

ÇEVRE BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Üsküdar ilçesi Vaniköy sırtlarında ormanlık alanda devam eden villa inşaatının ise kaçak olduğu ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetki alanındaki bölgede devam eden kaçak inşaat için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul İl Müdürlüğü, Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki inşaat faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cezai işlem için ilgili kurumlara uyarı yazısı gönderildiğini belirtti.

UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ

Batur, "Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir." ifadelerini kullandı.

EKİPLER İNCELEME İÇİN İNŞAAT ALANINDA

Vaniköy'deki inşaat alanına gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, şantiyeye alınmadı.

Özel mülk olduğu gerekçesiyle demir kapıyla kapatılan yolun açılması için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin inşaat alanına girmesinin ardından kapı açıldı.

Ardından, il müdürlüğü ekipleri inşaat alanına girerek incelemelerine başladı.

Ekiplerin, inşaattaki çalışmaları sürüyor.

Basın mensupları da şantiye alanına alındı.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Bakan Yılmaz Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi ve şu ifadelere yer verdi;

İstanbul’un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca “İmar Kirliliğine Neden Olma” suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

"İNŞAAT DURDURULMUŞTUR"

İncelemenin ardından yetkililer inşaatı durdurdu.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki bir alanda, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştiği İl Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir.

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmediği ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiği anlaşılmıştır.

İnşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.