İBB uyardı! Kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre yarın sabah erken saatlerde İstanbul'da kuvvetli kar yağışı başlaması bekleniyor.

Cumartesi etkisini arttıracak

Beklenen kar yağışı yarın İstanbul'da başlayacak, cumartesi günü etkisini artıracak. Kar yağışı pazar günü de devam ettikten sonra pazartesi havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmura dönecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da en yoğun kar yağışı cumartesi günü görülecek.Konuyla ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor" denildi.

"Tedbiri elden bırakmayalım"

Mİstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Yerlikaya'nın tweet'inde "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 18 Mart Cuma günü (Yarın) İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışlarının Cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor. Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım." ifadeleri yer aldı.

15 Cm kar olacak

Meteoroloji'nin ardından bir açıklama da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapıldı. AKOM'a dayandırılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cuma sabahtan itibaren İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkili olması ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Cumartesi beklenen kar yağışı ile farklı bölgelerde 5-15 cm aralığında kar kalınlıklarının oluşabileceği tahmin ediliyor."



