İBB, “Türkiye - Azerbaycan Ortak Miras” programına ev sahipliği yapacak

Ortak dil, tarih ve kültüre sahip olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağının daha da güçlenmesi amacıyla 17 Şubat Pazar günü “Türkiye-Azerbaycan Ortak Miras” programı düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği ile Hazar Folklor Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin (HAZARFEM) organizasyonunda gerçekleştirilecek sanat etkinliği, ücretsiz olacak.

İstanbul Kongre Merkezi’nde saat 19:00’da başlayacak gecede, Azerbaycan Kültür Bakanlığı’nın dünyaca ünlü Devlet Halk Dansları Topluluğu sahne alacak.

Etkinliğin ilk bölümünde Azerbaycan kültürünün en güzel örneklerini sunacak olan Topluluk, ikinci bölümde ise Türk dünyasının ilk milli balesi olan ve Köroğlu’nun kahramanlığının işlendiği “Köroğlu Milli Balesi”ni sahneleyecek.

“Türkiye - Azerbaycan Ortak Miras” projesi kapsamında, kardeş iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesi amacıyla, 2019 yılı içerisinde her iki ülkede çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

Türkiye ve Azerbaycan’dan üst düzey protokol ve STK temsilcilerinin katılacağı Pazar günkü etkinliğe İstanbullular davetli…

PROGRAM

Yer: İstanbul Kongre Merkezi / Harbiye

Tarih: 17 Şubat 2019 Pazar

Saat: 19:00