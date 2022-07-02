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Gündem İBB tehlike saçmaya devam ediyor! Şehir Hatları vapuru iskeleye çarptı
Gündem

İBB tehlike saçmaya devam ediyor! Şehir Hatları vapuru iskeleye çarptı

Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB tehlike saçmaya devam ediyor. Şehir Hatlarına bağlı Kadıköy-Karaköy seferini yapan vapurun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 15:32:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatlarına bağlı Kadıköy-Karaköy seferini yapan vapurun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'den kalkan "Durusu" isimli vapur, teknik arıza nedeniyle Karaköy iskelesine çarptı.

Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 7 kişiden 4'ü ambulansla hastaneye kaldırıldı, 3'ü ayakta tedavi edildi.

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