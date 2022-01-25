İBB Sözcüsü Murat Ongun vatandaşı trollükle suçladı! Video ile cevabını aldı

Meteoroloji İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapmasına rağmen İBB'nin önlem almaması binlerce vatandaşı mağdur etti.

Ongun vatandaşları trollükle suçladı

İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile karda evlerine ulaşmak için mücadele eden vatandaşları trollükle suçladı.

Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı." ifadelerini kullandı.

"Tamamen trol uygulaması"

Ongun yaptığı bir başka paylaşımda ise, "Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır." dedi.

Vatandaş video ile cevap verdi

Videoyla Ongun'a cevap veren vatandaş İmamoğlu'na İstanbul'u zor zamanda yalnız bıraktığını hatırlatarak "Evet trollük yapıyoruz değil mi? Arkamda perişanlığı görüyorsun. Karda gider Sarıyer'de balık yersiniz, depremde kayak yaparsınız, İstanbul'da sel olduğunda da tatil yaparsınız. Bu kafayla devam edin. Seçimlerde görüşürüz." dedi.