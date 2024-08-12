İBB şantiyesinde iki işçi hayatını kaybetmişti! 4 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Tuzla tuzla ilçesinde kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Tepeören Mahallesi'nde özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte çevre mühendisi Cengiz Öcalan ve işçi Salih İğne'nin toprak altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kepçe operatörleri E.U. ve Ö.K. ile kırıcı operatörleri S.A. ve K.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

MÜTEAHHİDİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi daha sonra adliyeye götürüldü.

Müteahhit M.Z.V.'yi Muğla'da yakalama çalışmalarına devam ediliyor.

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BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesi ile ilgili müfettiş görevlendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tuzla'da bir şantiye alanında yaşanan iş kazası nedeniyle 2 işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

İSKİ TOPU ÜZERİNDEN ATMAYA ÇALIŞTI

İBB'ye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"11 Ağustos 2024 tarihinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Akbaşak Sokak'ta meydana gelen göçük olayının İSKİ ile ilişkili olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Olayla ilgili olarak, bazı kaynaklarda İSKİ'ye bağlı taşeron firmanın çalışanlarının göçük altında kaldığı belirtilmiştir. Bahse konu olan göçük, bölgede yürütülen özel bir villa inşaatında, site içi kanalizasyon bağlantısı yapılırken meydana gelmiş olup; İSKİ ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olayla ilgili tüm yasal süreçler ve kurtarma çalışmaları yetkili kurumlar tarafından yürütülmüştür. Göçük sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."