İBB, sanık çalıştırmada yalnız değil!

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, "Haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı yok." diyerek PKK'lı sanıkları işe aldığı gibi, Armutlu Belediyesi'nin de cinsel taciz şüphelisi bir işçiyi, "Kesinleşmiş mahkumiyet kararı yok." diyerek yeniden işe aldığı ortaya çıktı. Yalova Armutlu Belediyesi'nin spor tesislerinde işçi olarak çalışan 33 yaşındaki Yakup Akkaya, yine taciz suçu işledi.

Ağustos'ta tutuklanmıştı!

Yakup Akkaya, Armutlu Belediyesi'nin spor tesisine gelen 16 yaşındaki bir erkek çocuğu ile 20 yaşındaki bir genç kızı telefonla taciz ettiği iddiasıyla 2021 Ağustos ayında tutuklandı.

Cezaevinde 2 ay tutuklu kaldıktan sonra, ekim ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Akkaya, Armutlu Belediyesi'ndeki işine, "Kesinleşmiş mahkumiyet kararı yok." diye devam ettirildi. Akkaya bu sefer de 17 yaşındaki bir erkek çocuğuna telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Akkaya'nın telefon dökümlerinde yapılan incelemede cinsel taciz suçunun yanı sıra çocukları fuhşa teşvik ettiği ve şantaj yaptığı belirlendi. Yakup Akkaya, "çocuğu fuhşa teşvik etme, çocuğa karşı cinsel taciz ve şantaj" suçlarından tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.