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Gündem İBB resmen borç batağında!
Gündem

İBB resmen borç batağında!

Sayıştay Raporu'na göre, İBB'nin borcu kanuni limitin üzerine çıktı ve 43.4 milyar TL'ye ulaştı. Bir yıldaki borç artışı yüzde 40.65'i bulurken, yatırım harcamalarında ise yüzde 14.59'luk düşüş yaşandı. Rapora göre kanuni limitin üzerinde borçlanan İBB'nin borç yükü, 1 yılda %40.65 oranında arttı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 10:08:00 -
İBB resmen borç batağında!

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Sayıştay'ın kamuoyuna açıkladığı 2020 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raporu, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin doğru dürüst hizmet yapılmamasına rağmen 2 yıl içinde borç batağına saplandığını ortaya çıkardı. Sayıştay'ın 2020 yılı mahalli idareler raporlarına göre, İBB'nin kanunda belirtilen borçlanma limitini de aşarak, 2020 yılında toplam borcunun bir önceki yıla göre 12.5 milyar TL arttığı, 43.4 milyar TL'ye çıktığı belirlendi. Bu durum sadece 1 yıl içinde İBB'nin borçlarının 2019 yılına göre yüzde 40.65 oranında arttığını ortaya koydu. Raporda yer alan bilgilere göre, İBB'nin kısa vadeli borçları 2019 yılında 11.37 milyar TL iken 2020 yılında 14.59 milyar TL'ye çıktı. Uzun vadeli borçlarda ise durumun daha da vahim olduğu görüldü. İBB'nin sadece 1 yılda uzun vadeli borçlarının 19.49 milyar TL'den 28.81 milyara çıktığı tespit edildi.

Borç katlanmış!

Sayıştay Raporu'nda yer alan verilere göre İBB'nin toplam borç miktarı belediyenin yıllık gelirinin 2,2 katı seviyesinde. Raporda İBB'nin yatırım harcamalarının da yüzde 14.59 düştüğü belirlendi.

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