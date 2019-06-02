0553 313 94 23

İBB Ramazan’ın coşkusunu “Ezgi Gecesi” ile taçlandırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında Sultanahmet Meydanı’nda "Ezgi Gecesi" düzenlendi.

02 Haziran 2019 Pazar 18:49
İBB Ramazan’ın coşkusunu “Ezgi Gecesi” ile taçlandırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında Sultanahmet Meydanı’nda "Ezgi Gecesi" düzenlendi. Meydanı dolduran İstanbullular ve etkinliğe şehir dışından katılan vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sultanahmet Meydanı’nda özel Ezgi Gecesi programı düzenlendi. İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği gecede sanatçılar en sevilen eserlerini seslendirdi. İftardan önce tasavvuf müziği ve mehter konseri de İstanbullulara keyifli dakikalar yaşattı. İftardan sonra çocuklar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi oyuncuları tarafından Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelendi.


Unutulmaz ezgilerle İstanbullulara müzik ziyafetinin yaşatıldığı gecede Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Taner Yuncuoğlu, Hasan Sağındık, Hakan Aykut ve Ömer Karaoğlu sahne aldı. 90’lı yılların toplumsal konularını işleyen ve o döneme damgasını vurmuş olan sanatçılar sevilen ezgileri seslendirdi. Konserde Abdülbaki Kömür, ’Yiğit’ ve ’Şehide Ağıt’, Taner Yüncüoğlu, ’Yağmur’ ve ’Kızıl Denizden’, Aykut Kuşkaya, ’İbrahim’ ve ’Bir Güneş Doğuyor’, Eşref Ziya Terzi, ’Kalksam ve Dirilsem’ ve ’İstanbul’, Hakan Aykut, ’Kardan Aydınlık’, Hasan Sağındık, ’Ben Hep Seni Düşünürüm’ ve ’İsmailce’, Ömer Karaoğlu ise ’Kuşlar’, ’Adı İçin’ ve ’Şehid Türküsü’ isimli eserleri seslendirdi. Sanatçılar tarafından seslendirilen unutulmaz eserlere İstanbullular da eşlik etti. Etkinliğin sonunda ise ’Lâ İlâhe İllâllah’ adlı eseri tüm sanatçılar sahnede birlikte seslendirdi. Son parçaya Sultanahmet Meydanı’nda bulunan tüm dinleyicilerin yanı sıra Ömer Karaoğlu tarafından sahneye davet edilen Seyit Onbaşı’nın torunu "Havranlı Kadir Amca" lakaplı Kadir Özyurt da eşlik etti.



“Vesile olanlardan Allah razı olsun”


Yalova’dan bu etkinlik için geldiklerini söyleyen Yumuk ailesi, "Bizi anılarımıza götürdüler, geçmişimizi yaşattılar. Özlem hissettik. Çok mutlu olduk. Vesile olanlardan Allah razı olsun" dedi.


Öğretmenlik yapan Hilal Yumuk ise, "Çok mutlu olduk, çok sevindik. Zaten dinlediğimiz, sevdiğimiz sanatçılar. Çocuklarımız bu ezgilerle büyüdü. Hepsi biliyor bu ezgileri. İnşallah devamı olur, her zaman isteriz böyle programların olmasını" dedi.


İlginin yoğun olduğu konserin ardından sanatçılar dinleyicilerle sohbet edip fotoğraf çekildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 18:49
  1. sanat
  2. konser
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deve sütünün faydaları nelerdir? Deve sütü nasıl bulunur?
    1. Deve sütünün faydaları nelerdir? Deve..
    2. Karaman’da otomobil tarlaya uçtu: 1..
    3. Sapanca’da tekrarlanan seçimde..
    4. Alanya turizmine bayram dopingi
    5. Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi iptal
    6. Ortalık savaş alanına döndü! Çok..
    7. Almanya'da SPD lideri Nahles'in..
    8. İsveç'te Esed rejimi protesto edildi
    9. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi..
    10. Yol kontrolünde FETÖ şüphelisi 2 kişi..
    11. Bakan Kasapoğlu'nun mutlu günü
    12. Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
    13. Yüksekova'da uzaktan kumandalı EYP ele..
    14. Yüzme bezi / mayo bez seçerken hangi..
    15. Otobüste küfürlü konuşan gençleri..
    16. Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında..
    17. 1. Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası sona..
    18. Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı
    19. Bayram tatiline giden doktor kaza..
    20. Erzincan Baro Başkanı Aktürk’ten..
    21. Polis Ve Jandarmadan "Çocuklara karne..
    22. Balıkesir'de otobüs devrildi: 1 ölü, 8..
    23. SGK duyurdu! 21 Haziran'a kadar uzatıldı
    24. Yenileme seçimleri
    25. Otomobille çarpışan motosikletin..
    26. Çocuklara kırmızı düdük ve sürücü..
    27. D-100’de bariyerlere çarpan otomobil..
    28. Osmancık’ta bayram trafiğine sıkı..
    29. Elbistan'da omuz atma kavgası: 2 yaralı
    30. Annesini trafik müdürüne şikayet etti
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür