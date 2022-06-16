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Gündem İBB önünde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
Gündem

İBB önünde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

DİSK’e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası üyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç AŞ’den çıkarılan işçilerin Saraçhane Parkı’ndaki bekleyişleri sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 12:19:00 -
İBB önünde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

Bugüne kadar çeşitli bahanelerle yaklaşık 130 kişinin işten çıkarıldığını belirten işçiler, temsilcilerinin İBB binasında görüşmeye geçtiğini söyledi. Parkta sabahladıklarını dile getiren işçiler, sonuç alamamaları halinde eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti. Bazı işçiler çimlere uzanıp uyurken, bazıları da şarkı söyleyerek zaman geçirdi.

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