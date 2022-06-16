İBB önünde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
DİSK’e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası üyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç AŞ’den çıkarılan işçilerin Saraçhane Parkı’ndaki bekleyişleri sürüyor.
Bugüne kadar çeşitli bahanelerle yaklaşık 130 kişinin işten çıkarıldığını belirten işçiler, temsilcilerinin İBB binasında görüşmeye geçtiğini söyledi. Parkta sabahladıklarını dile getiren işçiler, sonuç alamamaları halinde eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti. Bazı işçiler çimlere uzanıp uyurken, bazıları da şarkı söyleyerek zaman geçirdi.