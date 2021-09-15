  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Prensin İsrail tutumuna ABD’den ödül
Kardeş ülkede çatışma: 7 asker hayatını kaybetti
"Tostçu Mahmut"un cenazesi memleketine gönderildi
Araştırma yapıldı: Sözde ‘Özgürlükçü’ Almanya’da Müslüman mahkumların ibadet imkanları kısıtlı!
Gündem İBB okul yoluna hafriyat döktü! Çileye dönen yol çalışmasına öğrenciler isyan etti
Gündem

İBB okul yoluna hafriyat döktü! Çileye dönen yol çalışmasına öğrenciler isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bir hafta önce Sancaktepe Samandıra Köprülü Kavşak bağlantısında başlattığı yol çalışması çileye döndü. Okul yoluna dökülen hafriyatla kapatılan yoldan otobüsler geçemezken öğrenciler bu duruma isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 20:04:00 - 2021-09-15 20:36:30

Sancaktepe Samandıra Köprülü Kavşak bağlantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yol çalışması kapsamında kapatılan cadde nedeniyle öğrenciler okula giderken kilometrelerce yol yürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bundan bir hafta önce D-100 bağlantı yolu Yakacık Caddesi'nin girişini, Samandıra Köprülü Kavşak bağlantısındaki yol çalışması nedeniyle trafiğe kapattı.

Kapatılan caddeye otobüsler giremiyor

Kapanan yol nedeniyle başta toplu taşıma araçlarının caddeye girememesiyle vatandaşlar zor durumda kaldı.

Cadde üzerinde 7 adet İETT durağı bulunurken, bu duraklara gitmek isteyen vatandaşlar, caddenin başında inerek kilometrelerce yürümeye başladı.

Öğrenciler isyan etti

Büyükbakkalköy, Ferhatpaşa, Fatih Mahallesi ve Kayışdağı'na giden yolun kapanması daha çok, bu yolda bulunan okullara giden öğrencileri etkiledi. Öğrenciler, yolun bir an önce açılmasını isterken, okullarla birlikte başlayan yol çalışmasına tepki gösterdiler.

"Yolun acilen açılması lazım"

Okuldan dönen ve yol üzerinde yürüyen Ahmet Emre, "Önceden otobüsle geçiyordum, artık geçemiyoruz. Yolun acilen açılması lazım. Burası bir haftadır kapalı ama gideceğim yer bir hayli uzak" dedi.

Yolu kullanan öğrenciler, gün boyu yorulduktan sonra bir de yürüdüklerini belirterek, bir an önce yolların açılmasını istedi.

"Eziyet çekiyoruz"

Belediye otobüsünden indikten sonra yürümeye başlayan Sedef Çakır, "Gördüğünüz gibi böyle bir eziyet çekiyoruz. Bildiğim kadarı ile üç, dört gündür böyle. Burası ana güzergah olduğu için herkesi etkileyen bir durum. Burada bir 15 dakika kadar yürüyeceğim" şeklinde konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay