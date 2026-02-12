  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem İBB Meclisi kararı açıkladı! Önce toplu ulaşıma şimdi de iftar menülerine zam
Gündem

İBB Meclisi kararı açıkladı! Önce toplu ulaşıma şimdi de iftar menülerine zam

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İBB Meclisi kararı açıkladı! Önce toplu ulaşıma şimdi de iftar menülerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla; belediyeye ait düğün ve davet salonlarında sunulan iftar menülerinin fiyatlarına yüzde 27,27'ye varan oranda zam yapıldı.

İstanbul’da önce ulaşıma sonrasında da iftar menülerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin düğün ve davet salonlarındaki iftar menülerine yüzde 27,27'ye varan oranda zam yapılması kararlaştırıldı.

 

“2026 yılı Ücret Tarifesi”

İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, "2026 yılı Ücret Tarifesi" başlıklı gündem maddesi görüşüldü.

 

Gündem maddesinde, İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki kırmızı etli iftar menüsü fiyatının 550 liradan yüzde 27,27 zamla 700 liraya, beyaz etli iftar menüsü fiyatının 400 liradan yüzde 25 zamla 500 liraya, iftariyelik tabağının da 105 liradan yüzde 10 zamla 115 liraya yükseltilmesi istendi.

 

Mecliste yapılan oylamada, gündem maddesi kabul edildi. Zamlı tarife, imzalandığı andan itibaren geçerli olacak.

1
