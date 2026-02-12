Borsa İstanbul’da tarihi rekor: İlk kez 14 bin puanı aştı...

  • İSTANBUL
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,05 artışla başladı. Öğle saatlerinde ivme kazanan endeks, alımların güçlenmesiyle yüzde 1,5’den fazla yükselerek rekor tazeledi ve psikolojik sınır olarak görülen 14 bin puanı ilk aştı. İşte detaylar...

Küresel piyasaların karışık seyir izlediği bugün Borsa İstanbul tarihi bir rekor kırdı. Geçen hafta yüzde 2’nin üzerinde geri çekilen BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 2,34 oranında güçlü tepki alımlarıyla başladı. Haftanın ikinci ve üçüncü işlem gününde artan satış baskısıyla kazançlarının bir kısmını geri veren endeks, perşembe günü güçlenen alımlarla sert yükselerek 14 bin puanını aştı ve tarihi zirvesini tazeledi.

BIST 100 VE ENDEKSLERİN PERFORMANSLARI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,19 puan ve yüzde 0,05 artışla 13.795,00 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 1,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,78 ile madencilik, en çok gerileyen holding oldu.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 82,62 puan ve yüzde 0,60 artışla 13.870,43 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 97,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,33 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,16 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise holding ve yatırım ortaklığı oldu.

YÜKSELİŞ YÜZDE 2’YE DAYANDI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, öğleden sonraki işlemlerde yükselişini hızlandırdı. Artan alımların etkisiyle rekor seviyesini tazeleyen endeks, saat 15.30 itibarıyla yüzde 1,76 primle 14.030,46 puana yükseldi. Aynı dakikalarda bankacılık endeksi ise BIST 100’ün üzerinde bir performans sergileyerek yüzde 4,82 değer kazandı ve 20.196,66 puandan işlem gördü.

Gün içinde 14.045,43 puanla (+%1,87) tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden BIST 100 endeksi, en düşük seviyesini ise 13.784,80 puanda (-%0,02) gördü.

1
