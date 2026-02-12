  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP’li başkana ihaleye fesat davası Adalet Bakanı Gürlek ilk toplantısını yaptı: “Reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz” Sahil güvenlikten direk öldürmeye teşebbüs! Yunan çarpmamış resmen katletmiş Dün TBMM bugün belediye meclisi… CHP’nin şirazesi iyice kaydı İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP’li Sapık Hasbi Dede görevinden uzaklaştırıldı Ahmed Şara’ya 5 suikast girişimi İsrail basınından çarpıcı analiz: Türkiye her yerde 28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı MSB’den flaş açıklamalar
Gündem Tanal’ın kuyruk acısı geçmedi! Yumruktan önce: Osman’ı döveceğim.. Yumruktan sonra: Teke tek olsak döverdim!
Gündem

Tanal’ın kuyruk acısı geçmedi! Yumruktan önce: Osman’ı döveceğim.. Yumruktan sonra: Teke tek olsak döverdim!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tanal’ın kuyruk acısı geçmedi! Yumruktan önce: Osman’ı döveceğim.. Yumruktan sonra: Teke tek olsak döverdim!

TBMM Genel Kurulu'nda CHP provokasyonu sırasında ‘Osman’ı döveceğim’ diyerek Osman Gökçek’in üzerine yürüyen ancak yediği yumruk sonrası başında dönen yıldızlarla burnu kanayarak bir süre ortada ne yapacağını bilmeden gezen Mahmut Tanal’ın burun acısı dindi ama kuyruk acısı dinmedi. Tanal, "Osman Gökçek ve Mahmut Tanal teke tek kalsa ne olacağını tahmin etmek zor değil" diyerek teke tek de Osman Gökçek’i döveceğini iddia etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni Adalet ve İçişleri Bakanları'na yemin ettirmemek için Meclis’te terör estiren CHP’nin olayların önünde giden provokatör milletvekili Mahmut Tanal yediği yumruğun ardından ilk kez konuştu.

Kürsüyü kendilerinin değil AK Partili milletvekillerinin işgal ettiğini iddia eden Tanal, şunları söyledi:

“Grup Başkan Vekilimiz Murat Emir kürsüye doğru ilerlerken, AK Partili milletvekilleri topluca ve eş zamanlı biçimde koşarak kürsünün etrafını kapatmış, kürsü çevresini blokaj altına almıştır. Yaşanan gerilim bu organize tutumun sonucudur. Dün Meclis nöbetçi başkanvekili Pervin Buldan iken, görev değişikliği yapılarak Bekir Bozdağ başkanvekilliği görevine getirilmiştir. Bu değişiklik dahi sürecin ne kadar planlı ve organize olduğunun açık göstergesidir. Bugüne kadar Meclis’te en tartışmalı ve hukuka aykırı iş ve işlemlerin altına imza atılan süreçlerde Bekir Bozdağ’ın görevlendirilmiş olması dikkat çekicidir. Bozdağ’ın, görüşmelere ara vermek yerine Adalet Bakanı’nı yemin etmek üzere fiilen kapatılmış olan kürsüye davet etmesi, olayların büyümesine neden olmuştur.”

BENİ TUTTULAR

Görüntülerde Osman Gökçeğin üzerine yürüdüğü açıkça görülmesine rağmen kendisinin saldırıya uğradığını iddia eden Tanal “Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum ki Osman Gökçek ve Mahmut Tanal tek başlarına karşı karşıya kalsalar ne olacağını tahmin etmek zor değildir. Karşımızda çok sayıda kişiyle planlanmış bir müdahale vardı. Bu esnada beni tutanların da etkisiyle dengemi kaybetmem sonrasına çeşitli görüntüler ortaya çıkmıştır” dedi.

PERVİN BULDAN, TANAL’I YALANLADI

Buldan, Tanal'ın mesajının ardından Meclis Genel Kurulu'nda bir açıklama yaptı. Aynı gün İmralı heyeti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceklerini, bu nedenle Bekir Bozdağ'dan kendisi yerine oturumu yönetmesini rica ettiğini duyurdu. Buldan, bu ricayı ilettiğinde henüz bakan atamalarının gerçekleşmediğini de vurguladı.

TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!
TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!

Gündem

TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!

CHP'nin Meclis'teki kürsü işgaline siyasilerden peş peşe tepkiler
CHP'nin Meclis'teki kürsü işgaline siyasilerden peş peşe tepkiler

Gündem

CHP'nin Meclis'teki kürsü işgaline siyasilerden peş peşe tepkiler

Meclis'te "Vesayet" provokasyonuna tokat gibi cevap! "Gereken cevabı verdik, evlerine gönderdik!"
Meclis'te "Vesayet" provokasyonuna tokat gibi cevap! "Gereken cevabı verdik, evlerine gönderdik!"

Gündem

Meclis'te "Vesayet" provokasyonuna tokat gibi cevap! "Gereken cevabı verdik, evlerine gönderdik!"

Dün TBMM bugün belediye meclisi… CHP’nin şirazesi iyice kaydı
Dün TBMM bugün belediye meclisi… CHP’nin şirazesi iyice kaydı

Gündem

Dün TBMM bugün belediye meclisi… CHP’nin şirazesi iyice kaydı

 

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şamil

Osman Gökçek elleri dert görmesin.

Güney Doğulu

Mahmut Tanal CHP"li yoldaşlatın seni iyice doldurmuş ve harcanman için öne sürmüş. 2011 yılından beri meclistesin. 15 yıl ömrünün neredeyse 1/4 mecliste geçmiş. Halen neyin ne olduğunu öğrenememişsin.. CHP 7 defadır üst üste genel seçim kaybetti. Sana bunun kaçı nasip oldu? Yaşından başından utan şiddetten uzak dur....Enerji fazlalığın varsa jimnastik yap, uzun maraton yap... Ama 450.000 TL aylık ( Milletvekili ve emekli aylığı toplamı) alarak meclisi de terörize etme...
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23