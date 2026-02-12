Tanal’ın kuyruk acısı geçmedi! Yumruktan önce: Osman’ı döveceğim.. Yumruktan sonra: Teke tek olsak döverdim!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni Adalet ve İçişleri Bakanları'na yemin ettirmemek için Meclis’te terör estiren CHP’nin olayların önünde giden provokatör milletvekili Mahmut Tanal yediği yumruğun ardından ilk kez konuştu.

Kürsüyü kendilerinin değil AK Partili milletvekillerinin işgal ettiğini iddia eden Tanal, şunları söyledi:

“Grup Başkan Vekilimiz Murat Emir kürsüye doğru ilerlerken, AK Partili milletvekilleri topluca ve eş zamanlı biçimde koşarak kürsünün etrafını kapatmış, kürsü çevresini blokaj altına almıştır. Yaşanan gerilim bu organize tutumun sonucudur. Dün Meclis nöbetçi başkanvekili Pervin Buldan iken, görev değişikliği yapılarak Bekir Bozdağ başkanvekilliği görevine getirilmiştir. Bu değişiklik dahi sürecin ne kadar planlı ve organize olduğunun açık göstergesidir. Bugüne kadar Meclis’te en tartışmalı ve hukuka aykırı iş ve işlemlerin altına imza atılan süreçlerde Bekir Bozdağ’ın görevlendirilmiş olması dikkat çekicidir. Bozdağ’ın, görüşmelere ara vermek yerine Adalet Bakanı’nı yemin etmek üzere fiilen kapatılmış olan kürsüye davet etmesi, olayların büyümesine neden olmuştur.”

BENİ TUTTULAR

Görüntülerde Osman Gökçeğin üzerine yürüdüğü açıkça görülmesine rağmen kendisinin saldırıya uğradığını iddia eden Tanal “Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum ki Osman Gökçek ve Mahmut Tanal tek başlarına karşı karşıya kalsalar ne olacağını tahmin etmek zor değildir. Karşımızda çok sayıda kişiyle planlanmış bir müdahale vardı. Bu esnada beni tutanların da etkisiyle dengemi kaybetmem sonrasına çeşitli görüntüler ortaya çıkmıştır” dedi.

PERVİN BULDAN, TANAL’I YALANLADI

Buldan, Tanal'ın mesajının ardından Meclis Genel Kurulu'nda bir açıklama yaptı. Aynı gün İmralı heyeti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceklerini, bu nedenle Bekir Bozdağ'dan kendisi yerine oturumu yönetmesini rica ettiğini duyurdu. Buldan, bu ricayı ilettiğinde henüz bakan atamalarının gerçekleşmediğini de vurguladı.