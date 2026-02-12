  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yaşam Dükkana torpil atıp kepengi kapattılar!
Yaşam

Dükkana torpil atıp kepengi kapattılar!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Diyarbakır’da bir grup, iş yerindeki arkadaşlarına şaka yapmak isterken tehlikeli anlara neden oldu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşanan olayda, bir grup genç arkadaşlarının bulunduğu dükkana torpil atıp kepengi kapattı.

 

Bağlar ilçesinde dün bir grup, şaka yapmak için içeride arkadaşlarının olduğu dükkana torpil atıp, üzerlerine kepengi kapattı. Patlama sesleri üzerine içerideki kişi panik yaşadı. Kaçmak isteyen kişiyi arkadaşları kepengi tutarak engelledi. Ardından içeriye 2 torpil daha atıldı. Peş peşe yaşanan patlamalar

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu
Gündem

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu: Epstein’ın "Marius Robert Fortelni" adıyla s..
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...
Gündem

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...

Yunanistan ile imzalanan yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında imzalanan anlaşmaların ard..
Yunan basını, Miçotakis’in ziyaretini böyle verdi: Erdoğan aşağıladı, durdu!
Gündem

Yunan basını, Miçotakis’in ziyaretini böyle verdi: Erdoğan aşağıladı, durdu!

Yunan basını, Miçotakis’in Erdoğan’la yaptığı görüşmeyi manşete taşırken, aşağılandıklarını yazdı. Pentapostagma, “Fidan’ın eleştirdiği Dend..
