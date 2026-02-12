  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
1 değil 2 değil 3 değil… CHP’nin seçim araçları Aziz İhsan Aktaş’tan Akın Gürlek'e "seni oyacağız" diyen gözü dönmüş herif! CHP'li gençlik kolları başkanı kodesi boyladı Kurtulmuş’tan CHP’nin kürsü işgaline sert tepki: Anayasaya aykırı, kabul edilemez! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ramazan ayının temasını duyurdu: Ramazan, cami ve hayat CHP’nin yolsuzluğunu bir kez daha ifşa etti: ‘Bu pasta hepimize yeter’ Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP’li başkana ihaleye fesat davası Adalet Bakanı Gürlek ilk toplantısını yaptı: “Reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz” Sahil güvenlikten direk öldürmeye teşebbüs! Yunan çarpmamış resmen katletmiş
Ekonomi Rus petrolünün transit geçişi durduruldu Avrupa’ya mesaj
Ekonomi

Rus petrolünün transit geçişi durduruldu Avrupa’ya mesaj

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rus petrolünün transit geçişi durduruldu Avrupa’ya mesaj

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Druzhba petrol boru hattının Ukrayna’daki bölümünden Doğu Avrupa’ya Rus petrolü geçişinin askıya alındığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısı nedeniyle 27 Ocak’tan itibaren Druzhba petrol boru hattının Ukrayna’daki bölümünden Doğu Avrupa’ya Rus petrolü geçişinin askıya alındığını bildirdi. Sybiha, Macar tarafının, Druzhba boru hattı üzerinden Rus petrolü geçişinde yaşanan sorunlar nedeniyle tekrar şikayet etmeye hazırlandığını belirterek, “Onlara tek tavsiyemiz, bu fotoğraflarla Moskova’daki dostlarına gitmeleri olur. Bu, 27 Ocak’taki son hedefli Rus saldırısının ardından Druzhba boru hattı altyapısının yanması ve petrol geçişinin durması. Bu arada Macaristan, bunun için Rusya’ya hiçbir protestoda bulunmadı. Hatta Rusya kelimesini bile telaffuz edemediler. Çifte standardın en güzel örneği" ifadelerini kullandı.

 Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başlattığı andan itibaren güvenilir bir tedarikçi olmayı bıraktığını kaydeden Sybiha, “Bu saldırı tüm sorunların kaynağı. Ne yazık ki, yıllardır süren bu gerçek Orban hükümeti için yeterli olmadı; bunu hala anlamadılar ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmediler. Onlara gözlerini açmalarını öneriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’dan geri adım: Ukrayna’ya Patriot verilmeyecek
Almanya’dan geri adım: Ukrayna’ya Patriot verilmeyecek

Dünya

Almanya’dan geri adım: Ukrayna’ya Patriot verilmeyecek

Ukrayna'ya bir satış daha! Yakında yalnız kalırsa şaşırmayın!
Ukrayna'ya bir satış daha! Yakında yalnız kalırsa şaşırmayın!

Dünya

Ukrayna'ya bir satış daha! Yakında yalnız kalırsa şaşırmayın!

Rusya, Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu
Rusya, Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu

Dünya

Rusya, Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu

Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: Ukrayna bizim düşmanımız
Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: Ukrayna bizim düşmanımız

Dünya

Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: Ukrayna bizim düşmanımız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu
Gündem

Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu

2015 yılından beri her seçim öncesi “Erdoğan çoktan kaybetti” diyen, 2020’den itibaren “Erdoğan kaybetti ama kimin kazandığı belli olmayan b..
Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu
Gündem

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu: Epstein’ın "Marius Robert Fortelni" adıyla s..
Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı
Gündem

Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, nükleer krizde gelinen son aşamayı dünyayla paylaştı. ABD’nin, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23