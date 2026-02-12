Ali Rıza Demircan Hoca kaleme aldı: Hafız yeni bakanımızın çağrıştırdıkları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atanmıştı.

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan Hoca da yeni bakan Çiftçi ile ilgili çok anlamlı bir yazıyı köşesine taşıdı.

Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği HAFIZ KAL programında o dönem vali olan Çiftçi’nin birinci olmasına dikkat çeken Demircan, “Hafız olmak kolay değildir ama Kur’ân üzerinde çalışma yapmıyorsanız bir ömür boyu hafız kalmak gerçekten zordur. Valimizin Hafız Kal imtihanına girip birinci olması, hem hafızlığa yönlendirici oldu ve hem de hafızlığını unutmak üzere olan insanları gayrete getirdi.” ifadelerini kullandı.

Ali Rıza Demircan Hoca’nın Mirat Haber’deki o yazısı:

“Bana hamile iken dinlediği hafızdan etkilenerek beni hafız olarak yetiştirmek için çalışacağına ilişkin Rabbine söz veren annemin gayretiyle hafız oldum. Allah mekânını Cennet kılsın.

1973 Yüksek İslam Enstitüsü mezunuyum. Ali Rıza Demircan olarak şahsiyetimi oluşturan ve beni yönlendiren temel özelliğim hafızlığımdır. Rabbime hamd ederim.

Hafızası vasat 9-15 yaş arası çalışkan bir çocuğumuz azami bir buçuk yıl içinde kuvvetli bir hafız olabilirse de ben hafızlığımı dört yıl süreli bir eğitime tercih ederim.

Özel bir hocada hafızlığımı tamamladığım için hafızlık diplomam yoktu. 1976 yılında Süleymaniye Camii İmam Hatibi iken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açtığı imtihana Ankara’da katılarak pekiyi derece ile diploma aldım.

HAFIZ KAL PROGRAMI

Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği HAFIZ KAL programından haberim olmamıştı. Ama bir valimizin bu imtihanlara katılarak birinci olmasının medyada yer alması, pek çok insanın gibi benim de dikkatimi çekti. Din Görevlilerimiz gibi beni de mutlu etmişti.

HAFIZ KALABİLMEK

Hafız olmak kolay değildir ama Kur’ân üzerinde çalışma yapmıyorsanız bir ömür boyu hafız kalmak gerçekten zordur.

Valimizin Hafız Kal imtihanına girip birinci olması, hem hafızlığa yönlendirici oldu ve hem de hafızlığını unutmak üzere olan insanları gayrete getirdi.

SEKSEN YAŞINDA İMTİHANA KATILMAK

Derecesini bilemem ama yaşı sekseni bulmuş bir yaşlı hoca olarak Diyanet ve İlahiyat camiasında tanınırım. Pek çok hafızın Kur’ân’ı unutma noktasına geldiğini bildiğim için valimizin etkisi gibi teşvik edici olur niyeti ile pekiyi dereceli diplomalı bir yaşlı olarak geçen yıl Diyanet’in açtığı Hafız Kal İmtihanına girdim. Girdim de Diyanet -hakkımda olduğu halde-bunu değelendir(e)medi. Çünkü derdimiz ve gayemiz yok. Tam burada ilave edeceklerimiz var da bizde mahfuz kalsın. Ne var ki bu imtihan benim için iyi bir nefis terbiyesi oldu. Hafızlığımı da kuvvetlendirmiş oldum.

CAHİL HAFIZLARA AĞLANIR

Hulasa hafızlık imrenilecek bir özelliktir. Ama Kur’ân’ın anlamına erememiş ve Kur’ân insanı olarak yaşayarak Kur’ân toplumu için mücadele verememiş hafızlar için ağlasanız yeridir.

HAFIZ VALİ KİMDİ?

Yukarıda sözü edilen hafız vali kimdir diye sorarsanız Yeni İç İşleri Bakanı’mız Mustafa Çiftçi’dir, deriz.

GELELİM ALACAĞIMIZ DERSE

Farklı bir çevreye girdiğinde İslami kimliğini örten insanlarımız vardır. Üstelik az da değildir. Çünkü güven anlamına iman sorunu yaşıyoruz. Bir diğer anlatımla makamları ve parasal imkânları hep Cumhurbaşkanlığı gibi zahirde güçlü gibi görülen kaynaklarda görürüz. Oysa Allah’ın kulluk denemesi gereği vereceğini engelleyecek, engelleyeceğini de verecek hiçbir güç yoktur. Kâfirlere ve zalimlere deneme için verilen imkânlar da bizi aldatmasın.

İşte böyle…

Siz hafızlığınızı iftiharla ilan eden adam olmaya bakın. Şanı yüce olan Allah dilerse sizi İç İşleri Bakanı da yapar.

Recep Tayyip Erdoğan da bir kuldur. Aslında o da ilahî takdire boyun eğerek aracılık eder.

Çocuklarım ve Bilal Erdoğan dahil bir yerlere gelmek isteyen müminlere duyurulur.

Bakanımızı tebrik ederim. Rabbim âhiret yatırımı olacak hizmetlere muvaffak kılsın.”