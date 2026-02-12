  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor Kilo vermek için başladı Avrupa şampiyonu oldu
Spor

Kilo vermek için başladı Avrupa şampiyonu oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kilo vermek için başladı Avrupa şampiyonu oldu

Sakarya'da 9 yıl önce kilo vermek amacıyla boksa başlayan 23 yaşındaki Ece Asude Ekiz, kariyerine 7 Türkiye şampiyonluğu ve bir Avrupa şampiyonluğu sığdırdı. Milli boksör, şimdilerde 2028 Olimpiyatları’nda ringe çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ece Asude Ekiz, boks branşındaki 9 yıllık serüveninde disiplinli çalışmasıyla dikkat çekiyor. 14 yaşında eldivenleri giyen ve antrenörü Muhammet Ali Keskin yönetiminde hazırlıklarına devam eden Ekiz, bugüne kadar 20’den fazla madalya kazandı. 11 kez milli formayı giyen genç sporcu, 2019 yılında kazandığı Avrupa Şampiyonluğu kupasının ardından gözünü dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyatlara dikti.

TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU

Boks sporuna başlama sürecini ve hedeflerini anlatan Ece Asude Ekiz, "9 yıl önce boks sporuna kilo verme hedefiyle başlamıştım. Bugün geldiğim noktada 100’den fazla kez ringe çıktım. 2019 yılında Avrupa Şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı okuttum. Bu tarif edilemez bir gurur. Şimdiki en büyük hedefim ise 2028 Olimpiyatları’na katılarak bayrağımızı orada dalgalandırmak" dedi.

