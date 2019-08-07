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İBB, kurban satış ve kesim yerlerini denetliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kaçak kurban satış ve kesimini önlemek için şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:31
İBB, kurban satış ve kesim yerlerini denetliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kaçak kurban satış ve kesimini önlemek için şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bayram sonuna kadar sürecek denetimlerde kurbanlıkların sağlıklı olup olmadığı, kesim yerlerinin temizlik ve yeterliliği kontrol ediliyor.


İBB, Kurban Bayramı’nda vatandaşların hijyenik ortamda ve dini usullere uygun bir şekilde kurban kesebilmeleri için kesim ve satış noktalarını denetleniyor. İBB Zabıta Daire Başkanlığı ve Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yapılan denetimlerde, satış yerlerinde bulunan kurbanlık hayvanların veteriner sağlık raporu, pasaport/nakil belgesi, küpe gibi belgeleri kontrol ediliyor. İzinsiz kurban satışı yapan yerler hakkında gerekli işlemleri yapan ekipler, İl - İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve İlçe Belediyelerini de bilgilendiriyor. Olumsuzlukların giderilmesi yönünde çalışmalar yapılıyor. Denetimleri gerçekleştiren ekipte yer alan Veteriner Hekim Şule Türkmen, kurbanlıkların bütün belgelerinin tamam olup olmadığına baktıklarını belirterek, şunları söyledi:


“Belgelerin yanı sıra Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçen hayvanlarda uygun şap analiz raporlarına, boynuzlarının sağlamlığına, ağız ve burunlarında akıntı olup olmadığına bakıyoruz. Daha sonra diş kontrollerini yaparak halk arasında ‘kapak atma’ olarak bilinen hayvanın kurban olabilmek için uygun yaşa gelip gelmediğini kontrol ediyoruz”


Sağlıklı bir hayvanın tüylerinin dökülmemiş, diri bir görüntüsü olması gerektiğini vurgulayan Şule Türkmen, “Vatandaşlarımız şartları taşımayan hayvanları almasınlar diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.


İBB, il genelindeki kurban satış ve kesim yerlerinin Diyanet İşleri Başkanlığının tebliğine uygun şartları taşıyıp taşımadığını, hijyenik şartlarda yapılıp yapılmadığını da denetliyor. Ekipler ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile beraber İstanbul’a kaçak yollardan kurbanlık sokulmasını engellemek için şehrin belli yerlerinde oluşturulan kontrol noktalarında kaçak geçişleri engelliyor. İstanbulluların kurban kesimlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için yapılan denetimler, Kurban Bayramı süresince devam edecek.



İBB 8 modern tesiste kurban satış ve kesim hizmeti veriyor


İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl 8 ayrı modern kurban satış ve kesim tesisinde vatandaşlara hizmet veriyor. Alibeyköy-Eyüpsultan, Kestanelik-Çatalca, Ferhatpaşa- Ataşehir, Kayaşehir-Başakşehir, Kurnaköy-Pendik, Paşaköy-Sancaktepe, Yeşilkent- Avcılar, Çakmaklı-Büyükçekmece’de bulunan tesisler, toplam 255 bin metrekarelik bir alana sahip.


Toplam 13 bin 746 büyükbaş ve 2 bin 700 küçükbaş hayvan kapasiteli tesislerde, kurban kesimi İBB İştiraki İSYÖN AŞ koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Modern barınma ve kesim imkanının bulunduğu tesislerde hizmetleri hızlandırmak için İslami hassasiyetler gözetilerek son teknolojiden yararlanılıyor.



153 Beyaz Masa ve “Boğa Timi” yine görev başında


İBB, kurbanlık hayvanların eti ile ilgili şüpheli hususlar hakkında vatandaşların bilgi edinmesi amacıyla 153 Beyaz Masa üzerinden ‘Bilgilendirme Hattı’ oluşturdu. Kesim alanlarında vatandaşlara dağıtılmak üzere 10 bin adet “Kurban El Kitabı” ile 120 bin takım hijyenik kurban eti poşeti de hazırlandı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca kaçan kurbanlıkların yakalanması için 8 ayrı ekip oluşturdu. Gelen ihbarları değerlendiren İBB Boğa Timleri, kaçan küçükbaş ve büyükbaş hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim ediyor.



“İBB Kurban Mobil” ile kurbanlık bilgileri cepte


İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerine kolayca erişmek isteyen vatandaşlar, İBB KURBAN Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyor. İBB’nin kurbanla ilgili bütün hizmetlerinin yer aldığı uygulama ile küpe numarası üzerinden sorgulama yapılarak kurbanlık hayvana ait bilgilere de ulaşabiliyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:31
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