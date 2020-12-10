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Ekonomi İBB koli yardımı nasıl alınır? İBB koli yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Ekonomi

İBB koli yardımı nasıl alınır? İBB koli yardımı başvurusu nasıl yapılır?

İBB koli yardımı kimler alabilir? soruları İstanbul Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım almak isteyenlerce merak ediliyor. İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım yapılacağı İBB Beyaz Masa tarafından açıklanmasıyla birlikte İBB’den koli yardımı nasıl alınır? sorusun da araştırılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:10:00 - 2020-12-10 11:12:14
İBB koli yardımı nasıl alınır? İBB koli yardımı başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü muhtaç, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve ayni yardım yapıyor. Corona virüs nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımlar yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de ihtiyaç sahibi aileler için yardımlar yapıyor. İBB'nin yardımları arasında, erzak yardımı, ayni ve nakdi yardımlar, kira yardımı, eğitim yardımı, tedavi giderlerinin karşılanması, ilaç ve malzeme temini de bulunuyor. 

Covid-19 salgını nedeni ile evlerinden çıkamayan dar gelirli İstanbul vatandaşlara İBB yardım etmektedir. İBB’den erzak yardımı (Koli) olarak almak isteyen vatandaşlar, İBB’nin Sosyal Hizmetler bölümüne başvuru yapmaları gerekiyor.

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