Eğitim desteği almak isteyenler nereden ne zaman başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilere yılda bir kez eğitim desteği veriyor. Peki, İBB desteğine nasıl başvuru yapılır?

İBB kırtasiye desteği başvuru sayfası | İBB kime ne kadar kırtasiye yardımı veriyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir defaya mahsus eğitim desteği veriyor. Kırtasiye desteği olarak da bilinen ‘Sen Oku Diye’ bursu için ne zaman nereden başvuru yapılacağı araştırılıyor. İBB eğitim desteği başvuruları 13 Eylül Salı günü başlayacak. Burs başvuru işlemleri 'senokudiye.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden alınacak. İBB burs başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

Öğrencinin kendisinin İstanbul’da ikamet etmesi

Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması

Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması

Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi

Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması

Sen Oku Diye bursu ne kadar ne zaman ödenecek?

Burs desteği tek seferlik olmak üzere öğrenci başına 500 TL destek sağlanıyor. Bursların ödeneceği tarih henüz açıklanmadı. İBB tarafından telefonunuza SMS geldiğinde ödemeler gerçekleşmeye başlayacak.