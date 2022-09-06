İBB kırtasiye desteği başvuru sayfası | İBB kime ne kadar kırtasiye yardımı veriyor?
Okulların açılmasına kısa bir zaman kala aileler, eğitim destekleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve SGK ihtiyaç sahibi ailelere eğitim-kırtasiye desteği veriyor. Ayrıca pek çok belediye de çocuklara kırtasiye yardımında bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise öğrencilere ‘Sen Oku Diye’ isimli burs imkanı sağlıyor. Peki, İBB kırtasiye yardımı ne zaman verilecek?
Eğitim desteği almak isteyenler nereden ne zaman başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilere yılda bir kez eğitim desteği veriyor. Peki, İBB desteğine nasıl başvuru yapılır?
İBB kırtasiye desteği başvuru sayfası | İBB kime ne kadar kırtasiye yardımı veriyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir defaya mahsus eğitim desteği veriyor. Kırtasiye desteği olarak da bilinen ‘Sen Oku Diye’ bursu için ne zaman nereden başvuru yapılacağı araştırılıyor. İBB eğitim desteği başvuruları 13 Eylül Salı günü başlayacak. Burs başvuru işlemleri 'senokudiye.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden alınacak. İBB burs başvuru şartları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
Öğrencinin kendisinin İstanbul’da ikamet etmesi
Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması
Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması
Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi
Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması
Sen Oku Diye bursu ne kadar ne zaman ödenecek?
Burs desteği tek seferlik olmak üzere öğrenci başına 500 TL destek sağlanıyor. Bursların ödeneceği tarih henüz açıklanmadı. İBB tarafından telefonunuza SMS geldiğinde ödemeler gerçekleşmeye başlayacak.