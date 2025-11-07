  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Lösemili çocuklar için önemli destek! Bakan Işıkhan detayları açıkladı

Yatırım bankasına tefecilik operasyonu: 3 yönetici gözaltına alındı!

Türk savunma sanayisi hedefe emin adımlarla ilerliyor.100 milyar dolarlık 1400 proje

Yapay zekanın ne kadar tehlikeli olduğunun kanıtı: Küçük çocuğun yaptıklarına inanamayacaksınız

“İstanbul Senin verileri sızdırıldı” iddiası: CHP’nin bilgi işlem sorumlusu hakkında yeni gelişme

Silivri’nin kuryesi motokuryelerle bir araya geldi. Kuryelik aynı kulvarlar farklı!

İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu

Avrupa’da hastalanınca soluğu Türkiye’de almayı biliyorlar! Ölüyü rehin bırakanlardan sağlık sistemine eleştiri

İstemezükçü CHP’ye rağmen yola devam: Petrol ve doğal gazda tarihi rekor!

Şimdiden tartışmalar başlayacak! Prematüre bebekler için yapay rahim
Gündem İBB iddianamesi salı günü açıklanacak
Gündem

İBB iddianamesi salı günü açıklanacak

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İBB iddianamesi salı günü açıklanacak

Merakla beklenen İBB iddianamesi salı günü aıklanacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasının önümüzdeki salı günü kamuoyu ile paylaşacağı iddia edildi. TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleriyle ilgili soruşturma hakkındaki iddianame salı günü kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

Dolandırıcılıktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu kimdir?
Dolandırıcılıktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu kimdir?

Gündem

Dolandırıcılıktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu'nun babası kim? Hasan İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan İmamoğlu'nun serveti en çok merak edilenler arasında...
Ekrem İmamoğlu'nun babası kim? Hasan İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan İmamoğlu'nun serveti en çok merak edilenler arasında...

Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun babası kim? Hasan İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan İmamoğlu'nun serveti en çok merak edilenler arasında...

Koşun Neviş Mengü ve Şaban Sevinç birbirine girdi Karşı mahallede İmamoğlu kavgası
Koşun Neviş Mengü ve Şaban Sevinç birbirine girdi Karşı mahallede İmamoğlu kavgası

Gündem

Koşun Neviş Mengü ve Şaban Sevinç birbirine girdi Karşı mahallede İmamoğlu kavgası

"Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş olduğunu bilmiyor muyuz?" Erdem Atay'dan fondaşlara salvolar
“Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş olduğunu bilmiyor muyuz?” Erdem Atay'dan fondaşlara salvolar

Siyaset

“Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş olduğunu bilmiyor muyuz?” Erdem Atay'dan fondaşlara salvolar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23