İBB iddianamesi salı günü açıklanacak
Merakla beklenen İBB iddianamesi salı günü aıklanacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasının önümüzdeki salı günü kamuoyu ile paylaşacağı iddia edildi. TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleriyle ilgili soruşturma hakkındaki iddianame salı günü kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.
Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun babası kim? Hasan İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan İmamoğlu'nun serveti en çok merak edilenler arasında...