İBB eliyle laikçi zulüm

Faruk Arslan İstanbul

CHP’nin ele geçirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin haziran ayında Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin sokağında başlattığı yol çalışmasının 3 aydır bitirilemediği, araç giriş çıkışının engellendiği okulda ciddi ulaşım sorunlarının yaşandığı öğrenildi.

Gitti OAB, geldi İBB

İstanbul’un Fatih ilçesinde faaliyet gösteren Cağaloğlu Anadolu Lisesi (CAL), başarı çıtasını günden güne yükseltirken, çeşitli problemler de kara bulut gibi okulun tepesinde dolaştırılıyor. ‘Proje okul’ kapsamına alınmasının ardından ideolojiyle değil eğitimle öne çıkmaya başlayan Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Türkiye’nin en başarılı okullar listesinde ilk 5’te yer alıyor. İki asırlık tarihi okulda yerleşik sol-faşist statükoyu kıran, Okul Aile Birliği’nde (OAB) yuvalanan aşırı laikçi zihniyeti tasfiye eden mevcut idare ise sürekli CHP ve candaş medyanın saldırısına maruz kalıyor. Defalarca kez Sözcü, karanlık Oda, Birgün, Cumhuriyet gazetesi tarafından iftirayla hedef alınan CAL ve alnı secdeli yönetim kadrosu, şimdi de CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) zulmüne maruz kalıyor.

3 günlük işi 3 aydır bitirmedi

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin bulunduğu Fatih Molla Fenari Mahallesi, Türbedar Sokak’ta aylardır yol çalışması işkencesi var. CAL’ın araç giriş-çıkışının yapıldığı Türbedar Sokak’ta CHP’li İBB’nin başlattığı yol çalışmasının 3 aydır bitirilmediği öğrenildi. Haziran’dan bu yana araç trafiğine kapatılan sokağa hiçbir otomobilin giremediği, okuldaki tadilat çalışmalarının da bu nedenle yapılamadığı belirlendi.

3 günlük yol işini 3 aydır kasıtlı olarak bitirmeyen İBB yüzünden her hafta sonu CAL’da gerçekleştirilen sınavlarda ciddi ulaşım sorunlarının yaşandığı kaydedildi. CHP’li İBB’nin dozerli zulmüne maruz kalan Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde, 31 Ağustos’ta başlayan eğitim-öğretim dönemi nedeniyle okul kursları ve pansiyon işlerinde büyük aksamaların yaşandığı bildirildi. İBB’nin sözde yol çalışmasında tarihi okulun duvarlarına da hasar verildi.

Adım attırmıyorlar

İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği ‘bitmeyen çalışma’ öncesinde CAL idarecilerine “okul giriş çıkışının hiçbir şekilde engellenmeyeceği” taahhüdünde bulunulmasına rağmen okul yolunun haziran ayından bu yana kapalı olduğu öğrenildi.

Hazımsızlığın nedeni alnı secdelilerin başarısı

Okul müdürlüğüne Necati Yener’in getirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2015 yılında ‘proje okul’ kapsamına alınan Cağaloğlu Anadolu Lisesi, ideolojik kara propaganda ve engel girişimlerini başarı grafiği ile savuruyor. Türkiye’nin en başarılı ilk 5 ortaöğretim kurumu arasında bulunan CAL, üniversiteye yerleştirmede ülke çapında 2’nci sıraya kadar yükseldi. Üniversite sınavlarında CAL’ın yüzlerce talebesi dereceye girdi. Sadece YKS 2020 sonuçlarına göre ilk 10 binde 395 CAL öğrencisi yer aldı. Buna rağmen CAL’ı sürekli hedef tahtasına oturtan azgın azınlığın bir dönem Okul Aile Birliği’ndeki (OAB) temsilcileri; okulda açılan mescidi diline doladı, öğrenciler için tertiplenen mangal-sucuk partisi ve festivallere iftira attı, müdür Necati Yener’in öğrencileri tehdit ettiği yalanını gündeme getirdi. CAL OAB eski başkanı Melek Görk’ün “Mesele birkaç ağaç değildi. Şimdi de mesele öğrenci festivalleri değil. Anlayacaklar, anlatacağız” şeklindeki Whatsapp mesajını ortaya çıkaran Akit, okul idaresinin karşısında Gezi Parkı zihniyetinin olduğunu ifşa etmişti. Gazetemiz Akit, 14 Şubat 2018’de “Azgın azınlık başarıya hazımsız”, 15 Şubat 2018’de “Azgın azınlığa suçüstü”, 16 Şubat 2018’de “CAL’daki yönetimin arkasındayız” haberleriyle CAL’a yönelik tezgahı açığa çıkarmıştı.