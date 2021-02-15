İBB el ense! İstanbul'da kar yağışı nedeniyle metrobüs seferleri bile durdu
Günlerce uyarısı yapılan kar yağışı İstanbul'da etkisini gösteriyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB ise yetersiz önlemleriyle eleştirilerin odağında yer alıyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beylikdüzü ilçesinde tuzlama yetersiz kalınca metrobüsler bile yolda kaldı.
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkiinde saat 16.30 sıralarında kar yağışı etkili oldu.
Yaptığı şovlarla gündeme gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zamanında tedbir almamasın da etkisiyle trafik durdu.
Metrobüs seferleri bile durdu
Tepkilere neden olan İBB'nin tedbirsizliği nedeniyle sadece trafik değil Metrobüs seferleri de durdu.