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Gündem İBB el ense! İstanbul'da kar yağışı nedeniyle metrobüs seferleri bile durdu
Gündem

İBB el ense! İstanbul'da kar yağışı nedeniyle metrobüs seferleri bile durdu

Günlerce uyarısı yapılan kar yağışı İstanbul'da etkisini gösteriyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB ise yetersiz önlemleriyle eleştirilerin odağında yer alıyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beylikdüzü ilçesinde tuzlama yetersiz kalınca metrobüsler bile yolda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 18:48:00 -

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkiinde saat 16.30 sıralarında kar yağışı etkili oldu.

Yaptığı şovlarla gündeme gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zamanında tedbir almamasın da etkisiyle trafik durdu. 

Metrobüs seferleri bile durdu

Tepkilere neden olan İBB'nin tedbirsizliği nedeniyle sadece trafik değil Metrobüs seferleri de durdu.

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Yorumlar

Aslan

Ankara nın da farkı yok
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Türkiye

Yagış aşırı fazlaysa adam ne yapsın akit
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