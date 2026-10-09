İBB davasında villa devri ve ödemeler tartışıldı: Ali Nuhoğlu savunma yaptı

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda gördüğü davada tutuksuz sanık Ali Nuhoğlu’nun savunması alındı. “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” iddiasıyla 53’ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı duruşmada, savunmanın ardından savcı, Ekrem İmamoğlu ve mahkeme başkanı Nuhoğlu’na sorular yöneltti.

VİLLALARIN ALIMI VE PARA KAYNAĞI SORULDU

Nuhoğlu, Sarıyer’deki iki villayı Tuncay Yılmaz’ın talebi üzerine aldığını söyledi. Savcının, alımın Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde yapıldığı yönündeki önceki ifadesini hatırlatması üzerine bu beyanını doğruladı.

Alımda kullanılan paranın kaynağına ilişkin soruya, İSKİ’den tahsil ettiği alacaklarını işaret ederek yanıt veren Nuhoğlu, bunun yaptıkları iş karşılığında ödenen para olduğunu savundu. İSKİ’den yüksek miktarda tazminat alacakları bulunduğunu da belirtti.

Villaların daha sonra devredilmesi konusunda 2024 yılında Tuncay Yılmaz’ın kendisiyle görüştüğünü anlatan Nuhoğlu, bu işleme başlangıçta karşı çıktığını ve süreci bir süre ertelediğini ileri sürdü. İmamoğlu’nun süreçten haberdar olduğunu söyleyen Nuhoğlu, konuya ilişkin düşüncelerini kendisine de aktardığını ifade etti.

48 MİLYON LİRALIK DEVİR VE DEĞERLEME TARTIŞMASI

Nuhoğlu, villaların kamuoyunda anlatıldığı gibi bedelsiz devredilmediğini savundu. Şirket kayıtları ve MASAK raporlarına atıfta bulunarak 48 milyon liralık bedelin 33 milyon liralık bölümünün Beylikdüzü’ndeki 6 artı 1 villa, kalanının ise 15 milyon liralık cari ödeme olduğunu söyledi. Savcının ayrı bir sorusu üzerine, villa alımıyla ilgili 31 milyon lira aldığını da doğruladı.

Süreçte düzenlenen 87 milyon liralık borç tanıma sözleşmesinin kendi avukatı tarafından takip edildiğini belirten Nuhoğlu, Mehmet Pehlivan’ın sözleşme hazırlandıktan sonra hukuki sürece dahil olduğunu anlattı. Pehlivan’la sözleşmenin içeriği hakkında görüşmediğini savundu.

Bilirkişi raporunda villalara biçilen 480 milyon liralık değeri yüksek bulduğunu ifade eden Nuhoğlu, taşınmazların yaklaşık 20-25 yıllık yapılar olduğunu ve gerçek değerlerinin ekspertizle belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Savcının, devir işleminin ticari mi yoksa rüşvet kapsamında mı gerçekleştiğini sorması üzerine Nuhoğlu, “Ticarette bir kar olması lazım. Tam bir ticaret denilmez.” yanıtını verdi.

KELEŞ’E 4,8 MİLYON DOLAR GÖNDERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Nuhoğlu, savcının önceki ifadelerinde geçen toplam 4,8 milyon dolarlık ödemeyi kime yaptığı yönündeki sorusuna “Fatih Keleş’e.” cevabını verdi.

İBB’nin 2019-2024 döneminde mali sıkıntılar yaşadığını, İSKİ’den alacaklarını tahsil etmesinin zaman zaman 10-11 ay sürdüğünü belirten Nuhoğlu, şirket faaliyetlerini devam ettirebilmek için yüksek faizle finansman sağladıklarını anlattı. Ödemelerin takibi ve tahsilinde destek almak amacıyla Keleş’le görüştüklerini söyledi.

Villa devrini belediyeyle ilişkilerini iyi tutmak amacıyla yapıp yapmadığı sorusuna “İlişkiyi iyi tutma adına tabii.” yanıtını veren Nuhoğlu, ekonomik sıkışıklık nedeniyle bu tür ilişkilere başvurmak zorunda kaldığını savundu.

CEBECİ DÖKÜM SAHASINA İLİŞKİN İDDİALAR

Cebeci döküm sahasındaki işleyişi de eleştiren Nuhoğlu, sürecin İSFALT tarafından yönetilmesinin kamu yararı açısından daha uygun olacağını savundu. İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu’nun burada ana inisiyatifi kullanan kişiler olduğunu ileri sürdü.

Nuhoğlu, Gülibrahimoğlu’nun İstanbul’daki hafriyat ve benzeri faaliyetlerde tekelleşmeyi hedeflediğini, belediyedeki ilişkilerini kullanarak bürokratlar üzerinde baskı kurduğunu iddia etti. Gülibrahimoğlu’nun toplantılarda bürokratlara bağırdığını ve onları toplantıdan çıkardığını öne sürdü.

Cebeci’deki faaliyetlere doğrudan müdahalesi olmadığını belirten Nuhoğlu, kendi yürüttükleri işlerin ise tutarlarına uygun biçimde yapılıp teslim edildiğini savundu.

İMAMOĞLU: İKİ EV BEDELSİZ Mİ ALINDI?



Savunmanın ardından söz alan Ekrem İmamoğlu, Nuhoğlu’na ortağı olduğu firmanın kendisinden kaç ev aldığını sordu. Nuhoğlu, “2 tane.” yanıtını verdi.

İmamoğlu’nun bu iki evin bedelsiz alınıp alınmadığını sorması üzerine Nuhoğlu, “Hayır, anlaştık.” dedi. İmamoğlu, ticarette kâr da zarar da edilebileceğini belirtirken Nuhoğlu, bu işlemden kâr etmediğini söyledi.

İmamoğlu ayrıca, Nuhoğlu’nun yapılmayan işlerin yapılmış gibi gösterilmesine ilişkin sözlerini açıklamasını istedi. Nuhoğlu, kendi işlerinde böyle bir durum yaşanmadığını söyledi. İmamoğlu’nun İBB’de bu tür bir uygulamaya şahit olup olmadığı sorusunu yinelemesi üzerine de “Yok.” cevabını verdi.

MAHKEME BAŞKANI DEVİR AMACINI SORDU

Mahkeme başkanının villa devrinin amacı ve hukuki niteliğine ilişkin sorularını yanıtlayan Nuhoğlu, işleme direnmesine rağmen sonunda devri gerçekleştirdiğini, geriye dönüp baktığında bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Mahkeme başkanının, devrin hak ediş alabilmenin karşılığı olarak mı anlaşılması gerektiği sorusuna Nuhoğlu, “Tabii tabii. Yani o konu çok önemli, hak ediş karşılığı. Ödemelerimizi periyodik olarak alabilmek için.” yanıtını verdi.