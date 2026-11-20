Konuşmasında kentsel dönüşümden toplu ulaşıma, ibadethanelerin temizliğinden metro hatlarına kadar birçok başlığa değinen Aslan, kentsel dönüşüm için konut başına 1 milyon 300 bin lira karşılıksız hibe desteği teklif edeceklerini açıkladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME 1 MİLYON 300 BİN LİRA HİBE TEKLİFİ

Nuri Aslan, kentsel dönüşüm yapmak isteyen ancak ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için yeni bir destek paketi hazırladıklarını belirterek konut başına 1 milyon 300 bin lira karşılıksız hibe verilmesini teklif edeceklerini söyledi. Vatandaşların İBB'ye müracaat edip bu tutarı alacağını, binasını yaptıracağını ve parayı geri ödemeyeceğini dile getiren Aslan, bu teklifin aralık ayı Meclis gündemine geleceğini ve tüm siyasi parti gruplarından evet oyu beklediklerini kaydetti.

821 MİLYARLIK KONSOLİDE BÜTÇE VE BORÇ AÇIKLAMASI

İBB'nin 2027 mali yılı bütçesinin 565 milyar lira, İSKİ ve İETT dahil konsolide bütçesinin ise 821 milyar lira olduğunu açıklayan Aslan, belediyenin borç durumuna da değindi. Nisan ayında ödenecek tahvilin tutarını kasalarına koyduklarını ve ilerleyen dönemdeki kredi ödemeleri için biriktirilen tutar da dikkate alındığında borçların 2,4 milyar dolar civarına düştüğünü öne sürdü.

ÖĞRENCİ ABONMANI, İBADETHANELER VE YENİ METRO HATTI

Ulaşım ve hizmet alanındaki diğer vaadlerini de sıralayan Aslan, öğrencilerin abonman kartla toplu taşımda 1 liraya yolculuk yapacağına dair teklifin de aralıkta Meclise geleceğini söyledi. 2027 yılından itibaren İstanbul'daki 39 ilçede bulunan cami, cemevi, kilise ve sinagogların ayda en az bir kez temizleneceğini ifade eden Aslan, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın ise 19 Aralık'ta açılacağını duyurdu.