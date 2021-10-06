İBB bursu sıkça sorulan sorular İBB genç üniversiteli burs sorgulama ekranı!

İBB üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olmak için burs vereceğini duyurdu. İBB'nin öğrencilere vereceği burs ücreti 3200 lira olacak. Öğrenciler bu burs imkanından yararlanmak için 22 Ekim’e kadar başvuruda bulunabilecek. İşte İBB bursu sıkça sorulan sorulardan bazıları:

Vakıf üniversitelerinde okuyanlar İBB bursu alır mı?

Vakıf üniversitesinde %50 burslu öğrenci olarak eğitim alıyorum. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımından faydalanabilir miyim? Hayır. Yalnızca devlet üniversitelerinde eğitim gören ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

İBB genç üniversiteli eğitim bursu ne kadar 2021 2022?

İBB burs miktarı 3 bin 200 TL olup 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacaktır.

İBB burs başvuru evrakları nasıl temin edebilirim?

Başvuru tarihleri içerisinde gerekli belgeleri okuldan belge temin edemiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuruları, üniversitelerin kayıt tarihi dikkate alınarak başlatıldığından belge temininde herhangi bir sorun olmamaktadır.

Disiplin cezası belgesi olarak öğrenci belgesi verilir mi?

Öğrenci belgesi ve transkript belgesinde disiplin ceza bilgisi bulunmaktadır. Bu durumda disiplin ceza belgesi olarak da öğrenci belgesi sunabilir miyim? Evet. Öğrenci belgesinde disiplin cezası bilgisi yer alıyorsa ilgili kısma tekrar öğrenci belgesi yüklenebilir.

Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde hangi bilgiler yer almalıdır?

Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde sadece öğrenci isminin bulunması yeterli midir? Aile bireyleri de yer almalı mı? Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde aile bireylerinin isimlerinin yer alması gerekmektedir. E-devletten sorgulama yapılırken “aile” seçeneği tıklanarak belgeye ulaşılabilir.

Geçen yıl İBB bursu alan bu yıl da burs başvurusu yapar mı?

Geçen sene Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı alıyordum. Tekrar başvuru yapmam gerekiyor mu? Evet. Tekrar başvuru yaparak istenen belgeleri güncellemeniz gerekmektedir.

Anne baba çalışmıyor belgesi nereden nasıl alınır?

Ebeveynlerim çalışmıyor. Çalışmadıklarına dair evrak nereden alınmalıdır? SGK’dan ya da E-Devlet sisteminden SGK Tescil Hizmet Dökümü temin edilmelidir.

18 yaşından küçük olanlar İBN numarasını nasıl kullanır?

18 yaşımı doldurmadığım için bankadan IBAN numarası alamıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Ebeveynlerden birinin IBAN bilgisinin bildirilmesi gerekmektedir. Anne-baba vefat etmiş ise yasal vasinin bilgisi verilmelidir.

Üniversite kaydını donduran İBB bursu alır mı?

Üniversite eğitim kaydımı dondurdum. Eğitim yardımından yararlanabilir miyim? Kayıt donduran öğrenciler eğitim yardımından yararlanamamaktadır.

Yatay geçiş yapanlar evrakları hangi okuldan temin edecek?

Bu yıl yatay geçiş yaptım. Başvuruda sunulacak evraklar hangi okulumdan alınmalıdır? İki kurumdan birinden alınabilir. Hangisinden alınabiliyorsa, o okuldan alınan evrak geçerli sayılmaktadır.

E devlet üzerinden SGK Tescil Hizmet Dökümü nasıl yüklenir?

Sadece ilk sayfasının yüklenmesi yeterlidir.

Açık öğretim fakültesi AÖL okuyanlar İBB bursu alır mı?

Açık Öğretim Fakültesi öğrencisiyim. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımından faydalanabilir miyim? Hayır. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri başvuru yapamamaktadır.

İBB bursu ne zaman yatacak?

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımlarının hesaplara yatırılma tarihi nedir? Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.