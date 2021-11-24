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Eğitim İBB bursu ilk taksit ne zaman yatacak?
Eğitim

İBB bursu ilk taksit ne zaman yatacak?

İBB bursu ne zaman yatar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu sene binlerce üniversite öğrencisine burs imkanı sağlayacak. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında alındı. Merakla beklenen sonuçlar ise açıklandı. İBB burs imkanından faydalanacak olanlar ise ilk taksitin ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, İBB bursu ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 17:01:00 -
İBB bursu ilk taksit ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından itibaren üniversite öğrencilerine burs ödemesi yapıyor. Söz konusu burs üç taksit olarak ödeniyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı burs sonuçları kısa bir zaman önce açıklandı. Peki, İBB bursu ne zaman ödenir?

İBB bursu ilk taksit ne zaman yatacak?

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında alındı. Merakla beklenen başvuru sonuçları ise 23 Kasım'da ilan edildi. Başvuru yapan adaylar sonuçlara  "gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc.aspx" sayfasından ulaşabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında 51 bin 890 üniversiteliye burs sağlayacak.

İBB burs ödemesini üç taksit halinde yapıyor. Birinci taksitlerin aralık ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.

İBB bu sene başvurusu kabul olan öğrencilere 3200 TL ödeme yapacak. İlk taskit tutarı ise 1200 lira olarak belirlendi. 

2021 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Eğitim

2021 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

 

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