İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından itibaren üniversite öğrencilerine burs ödemesi yapıyor. Söz konusu burs üç taksit olarak ödeniyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı burs sonuçları kısa bir zaman önce açıklandı. Peki, İBB bursu ne zaman ödenir?

İBB bursu ilk taksit ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında alındı. Merakla beklenen başvuru sonuçları ise 23 Kasım'da ilan edildi. Başvuru yapan adaylar sonuçlara "gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc.aspx" sayfasından ulaşabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında 51 bin 890 üniversiteliye burs sağlayacak.

İBB burs ödemesini üç taksit halinde yapıyor. Birinci taksitlerin aralık ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.

İBB bu sene başvurusu kabul olan öğrencilere 3200 TL ödeme yapacak. İlk taskit tutarı ise 1200 lira olarak belirlendi.