İBB bursu ikinci kez alınır mı? İBB bursu alan bir daha alır mı? İBB burs başvuru sorgulama
İBB burs başvuruları son dakika erişime açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi genç üniversiteli eğitim yardımı kapsamında İBB burs başvurusu 5-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Maddi durumu iyi olmayan, anne ya da babası vefat eden, İstanbul’da oturan önlisans ve lisans eğitimini İstanbul’da gören öğrencilerin başvuruda bulunacağı İBB burs başvuru şartları ile İBB burs başvuru evrakları da internet üzerinden araştırılmakta. Peki geçen yıl İBB bursu alan bu yıl İBB bursuna başvurur mu? İBB bursu ikinci kez alınır mı? İBB bursunu kimler alır? İBB bursu kimlere verilir? İBB burs başvurusu evrakları listesi neler? İşte detaylar.
2021 İBB burs başvurusu başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından binlerce öğrenciye verilecek burslardan istifade etmek isteyen üniversite öğrencileri İBB burs başvurusu nasıl yapılır, İBB burs başvuru ekranı açıldı mı? İBBB burs başvuru şartları neler? İBB bursu nasıl alınır, kimlere verilir, İBB busu kaç defa alınırı? İBB bursu geçen yıl alan bu yıl da alır mı? gibi soruları sormakta.
İBB burs başvurusu ne zamana kadar yapılacak 2021 2022?
İBB bursu başvuruları "gencuniversiteli.ibb.istanbul" sayfasından yapılacak. 5 Ekim – 22 Ekim tarihleri arasında başvurular alınacak. İBB bursu ne kadar? İBB bursu kaç taksitle ne zaman ödenir? İBB bursuu 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacaktır.
İBB başvurusu şartları neler?
Başvuru Genel Koşulları
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Geçen yıl İBB bursu alan bu yıl tekrar burs başvurusu yapar mı?
Geçen sene Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı alıyordum. Tekrar başvuru yapmam gerekiyor mu? Evet. Tekrar başvuru yaparak istenen belgeleri güncellemeniz gerekmektedir.
İBB bursuna başvuru yapacak öğreniler kimler?
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
İBB burs başvurusu evrakları listesi
İstenilecek Belgeler
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Disiplin belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.