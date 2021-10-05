İBB bursu ikinci kez alınır mı? İBB bursu alan bir daha alır mı? İBB burs başvuru sorgulama

2021 İBB burs başvurusu başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından binlerce öğrenciye verilecek burslardan istifade etmek isteyen üniversite öğrencileri İBB burs başvurusu nasıl yapılır, İBB burs başvuru ekranı açıldı mı? İBBB burs başvuru şartları neler? İBB bursu nasıl alınır, kimlere verilir, İBB busu kaç defa alınırı? İBB bursu geçen yıl alan bu yıl da alır mı? gibi soruları sormakta.

İBB burs başvurusu ne zamana kadar yapılacak 2021 2022?

İBB bursu başvuruları "gencuniversiteli.ibb.istanbul" sayfasından yapılacak. 5 Ekim – 22 Ekim tarihleri arasında başvurular alınacak. İBB bursu ne kadar? İBB bursu kaç taksitle ne zaman ödenir? İBB bursuu 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacaktır.

İBB başvurusu şartları neler?

Başvuru Genel Koşulları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Geçen yıl İBB bursu alan bu yıl tekrar burs başvurusu yapar mı?

Geçen sene Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı alıyordum. Tekrar başvuru yapmam gerekiyor mu? Evet. Tekrar başvuru yaparak istenen belgeleri güncellemeniz gerekmektedir.

İBB bursuna başvuru yapacak öğreniler kimler?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB burs başvurusu evrakları listesi

İstenilecek Belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.