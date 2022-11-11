Öğrenciler, üniversite eğitimleri sırasında maddi desteğe ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu sebeple pek çok öğrenci vakıfların, belediyelerin ya da şirketlerin sağladığı burslara başvuru yapıyor. Son yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi pek çok öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Peki, burs sonuçları açıklandı mı?

İBB burs sonuçları 2022-2023 sorgulama ekranı

İBB burs başvuru işlemleri 5-22 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Başvuru sonuçları ise henüz açıklanmadı. Sonuçların duyurulacağı tarihe ilişkin ise henüz bilgi verilmedi. Konuyla ilgili bir bilgi verildiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

İBB bursu ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022-2023 eğitim yılı için 75 bin öğrenciye burs verecek. Söz konusu burs ödemesi üç taksit olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Burs ödemeleri gerçekleşmeye başladığında öğrencilerin telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilecek. Bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci başına 4.500 TL burs ödemesi yapacağını duyurdu.

İBB burs başvuru şartları nelerdir?

Başvuru Genel Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.