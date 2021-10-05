İBB burs başvurusu yap 2021 2021 İBB bursu başvuru ekranı gencuniversiteli.ibb.istanbul

İBB burs başvuru tarihi de İstanbul’daki üniversitelerde okuyan öğrenciler tarafından merak edilir oldu. 2021 2022 İBB burs başvuru tarihlerine ilişkin binlerce öğrenci İBB bursu ne zaman başlayacak, İBB burs başvuru tarihi açıklandı mı? 2021 2022 İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak? İBB 2021 burs başvuru ekranı açıldı mı? İBB burs başvuru şartları neler? gibi sorular bir hayli merak ediliyordu. İBB burs başvuru tarihine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. İBB burs başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada. "Sevgili İstanbullumuz, 2021 – 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir "Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuruları 5 Ekim'de başlıyor."

İBB burs başvuru ekranı açıldı mı 2021?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler başvuru için araştırmalara başladı. İBB burs başvurularının 5 Ekim'de başlayacağını açıklamasından sonra binlerce öğrenci İBB burs başvuru ekranın açılıp açılmadığını merak eder oldu. Son dakika haberine göre, İBB burs başvuru ekranını açtı. Böylelikle üniversite öğrencileri İBB burs başvurusu yapmaya başlamış oldu.

2021 İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İBB burs başvuruları 5-22 Yekim tarihleri arasında yapılacak. İBB bursu için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler.

2021 2022 İBB bursu ne kadar İBB bursu kaç lira?

İBB burs başvurusu için tarih belli oldu. İBB'nin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine verdiği senelik 3.200 lira burs için başvurular 5 Ekim 2021'de başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı; Aralık’ta 1200 TL, Şubat’ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmişti.

İBB burs başvuru şartları neler?

İBB bursu kimler başvuruda bulunur? İBB başvuru için genel şartlar neler? İşte İBB burs başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB burs kimlere çıkmaz?

İBB burs başvurusu için istenen belgeler neler? Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB burs başvurusu için istenen belgeler neler?

İBB burs başvurusu için istenen belgeler neler? Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.