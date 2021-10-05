İBB burs başvurusu yap 2021 2021 İBB bursu başvuru ekranı gencuniversiteli.ibb.istanbul
İBB burs burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? sorularının yanında, İBB burs başvuru ekranı açıldı mı 2021 2022, İBB burs başvurusu nasıl yapılacak 2021? İBB burs başvurusu nasıl yapılır 2021 2022? soruları da cevabı en çok merak edilinler arasında yerini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Genç Üniversiteli eğitim desteği ödeyecek olması nedeniyle merak ediliyor. Üniversite öğrencileri KYK burs ve kredisi başta olmak üzere VGM bursu başvurusunun yanında İBB burs başvuru da yapmakta. İBB 2021 burs başvuru tarihi ne zaman? İBB bursu 2021 2022 başvuru tarihini 5 Eylül olarak açıkladı. 2021 2022 İBB burs başvurları ne zaman sona erecek? İBB burs başvurusu ne zamana kadar yapılacak? İBB bursu başvuru son tarih ise 22 Eylül 2021 olarak açıklandı. Son dakika haberine göre. İBB bursu başvuru ekranı erişime açıldı. Peki İBB burs başvuru ekranı ne zaman açılacak 2021 2022? İşte 2021 2022 İBB burs başvuru şartları, İBB burs başvuru belgeleri neler? İşte detaylar.
İBB burs başvuru tarihi de İstanbul’daki üniversitelerde okuyan öğrenciler tarafından merak edilir oldu. 2021 2022 İBB burs başvuru tarihlerine ilişkin binlerce öğrenci İBB bursu ne zaman başlayacak, İBB burs başvuru tarihi açıklandı mı? 2021 2022 İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak? İBB 2021 burs başvuru ekranı açıldı mı? İBB burs başvuru şartları neler? gibi sorular bir hayli merak ediliyordu. İBB burs başvuru tarihine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. İBB burs başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada. "Sevgili İstanbullumuz, 2021 – 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir "Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuruları 5 Ekim'de başlıyor."
İBB burs başvuru ekranı açıldı mı 2021?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler başvuru için araştırmalara başladı. İBB burs başvurularının 5 Ekim'de başlayacağını açıklamasından sonra binlerce öğrenci İBB burs başvuru ekranın açılıp açılmadığını merak eder oldu. Son dakika haberine göre, İBB burs başvuru ekranını açtı. Böylelikle üniversite öğrencileri İBB burs başvurusu yapmaya başlamış oldu.
2021 İBB burs başvurusu nasıl yapılır?
İBB burs başvuruları 5-22 Yekim tarihleri arasında yapılacak. İBB bursu için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler.
2021 2022 İBB bursu ne kadar İBB bursu kaç lira?
İBB burs başvurusu için tarih belli oldu. İBB'nin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine verdiği senelik 3.200 lira burs için başvurular 5 Ekim 2021'de başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı; Aralık’ta 1200 TL, Şubat’ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmişti.
İBB burs başvuru şartları neler?
İBB bursu kimler başvuruda bulunur? İBB başvuru için genel şartlar neler? İşte İBB burs başvuru şartları:
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
İBB burs kimlere çıkmaz?
İBB burs başvurusu için istenen belgeler neler? Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
İBB burs başvurusu için istenen belgeler neler?
İBB burs başvurusu için istenen belgeler neler? Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Disiplin belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.