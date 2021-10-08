İBB burs başvurusu ne zaman sona erecek? 2021 2022 İBB burs başvuru ekranı

2021 İBB burs başvuru erkanı erişime açıldı. İstanbul’da önlisans ya da lisans bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte eğitim giderlerini karşılamak için İBB burs başvurusunda bulunmak istemekte. İBB bursu 5 Ekim tarihi itibariyle başladı. İBB bursu başvuru şartları da İBB bursuna başvuracaklarca merak ediliyor. Peki 2021 İBB burs şartları neler? İBB bursu İstanbul dışındakiler de başvurabilir mi? İkametgahı İstanbul’da olanlar İstanbul dışında okuyorsa İBB bursuna başvurabilir mi? İBB bursu İstanbul dışındakilere açık mı? İBB bursu İstanbul’da ikametgahı olup da istanbul dışında okuyana verilir mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu başladı. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İBB bursu için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler. İBB bursu üç taksitle 3 bin 200 TL olarak İBB bursu almaya hak kazanan öğrencilere verilmekte.

İBB bursuna kimler başvurur?

İkametgahı İstanbul’da olup da İstanbul dışında üniversitede okuyanlar İBB bursuna başvurabilir mi? Evet İkametgahı İstanbul’da olup da İstanbul dışında üniversitede okuyanlar İBB burs başvurusu yapabilir.

Başvuru Genel Koşulları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İBB burs başvurusu için istenen evraklar, belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge Vukuatlı Nüfus kayıt örneği, öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript Bursluluk belgesi Disiplin belgesi Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.) Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır. Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz. Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz. Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

İBB bursu kime verilmez?

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.