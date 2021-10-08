İBB burs başvurusu ne zaman sona erecek? 2021 2022 İBB burs başvuru ekranı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) genç üniversiteli eğitim adı altında üniversite öğrencilerine burs vermekte. İBB burs başvurusunda bulanmak isteyenler İBB bursu başvuru ekranı üzerinden başvurularını gerçekleştirmekte. 2021 2022 eğitim öğretim dönemi içinde İBB burs başvuruları 5 Ekim itibariyle başladı. İBB bursu başvurusunda bulunacaklardan bazı şartlar ile bir takım evraklar istenmekte. Peki 2021 İBB burs başvurusu ne zamana kadar yapılacak? 2021 2022 İBB burs başvurusu son gün ne zaman? İBB burs başvuru şartları neler? İBB bursu başvuru evrakları neler, başvuru evrakları nereden nasıl gönderilecek? İşte 2021 2022 İBB burs başvuru ekranı
2021 İBB burs başvuru erkanı erişime açıldı. İstanbul’da önlisans ya da lisans bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte eğitim giderlerini karşılamak için İBB burs başvurusunda bulunmak istemekte. İBB bursu 5 Ekim tarihi itibariyle başladı. İBB bursu başvuru şartları da İBB bursuna başvuracaklarca merak ediliyor. Peki 2021 İBB burs şartları neler? İBB bursu İstanbul dışındakiler de başvurabilir mi? İkametgahı İstanbul’da olanlar İstanbul dışında okuyorsa İBB bursuna başvurabilir mi? İBB bursu İstanbul dışındakilere açık mı? İBB bursu İstanbul’da ikametgahı olup da istanbul dışında okuyana verilir mi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu başladı. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İBB bursu için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler. İBB bursu üç taksitle 3 bin 200 TL olarak İBB bursu almaya hak kazanan öğrencilere verilmekte.
İBB bursuna kimler başvurur?
İkametgahı İstanbul’da olup da İstanbul dışında üniversitede okuyanlar İBB bursuna başvurabilir mi? Evet İkametgahı İstanbul’da olup da İstanbul dışında üniversitede okuyanlar İBB burs başvurusu yapabilir.
Başvuru Genel Koşulları
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
İBB burs başvurusu için istenen evraklar, belgeler
Nüfus cüzdanı fotokopisi Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge Vukuatlı Nüfus kayıt örneği, öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript Bursluluk belgesi Disiplin belgesi Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.) Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır. Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz. Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz. Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
İBB bursu kime verilmez?
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.