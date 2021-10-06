İBB burs başvurusu ne zaman bitecek? 2021 İBB bursu son başvuru tarihi
İBB genç üniversiteli başvuru tarihi 2021: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından burs alma şartlarını taşıyan önlisans ve lisans öğrencilerine 3 bin 200 TL üç taksit ile eğitim bursu verilmekte. İBB genç üniversite eğitim yardımı başvuruları daha ilk günden yoğun talep görürken, 2021 İBB burs başvurusu 5 Ekim itibariyle başladı. Online olarak gerçekleşecek olan İBB burs için son başvuru tarihi ise merak konusu. Zira İBB burs başvurusu için bir takım evrakların hazırlanıp yine online olarak başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenmekte. Peki İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2021 İBB bursu başvuruda son gün ne zaman? 2021 2022 İBB burs başvurusu ne zamana kadara yapılacak? İşte İBB burs başvuru alınma tarihi 2021 2022…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu başladı. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İBB bursu için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler. İBB bursu üç taksitle 3 bin 200 TL olarak İBB bursu almaya hak kazanan öğrencilere verilmekte.
İBB bursuna kimler başvurur?
İkametgahı İstanbul’da olup da İstanbul dışında üniversitede okuyanlar İBB bursuna başvurabilir mi? Evet İkametgahı İstanbul’da olup da İstanbul dışında üniversitede okuyanlar İBB burs başvurusu yapabilir.
Başvuru Genel Koşulları
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
İBB burs başvurusu için istenen evraklar, belgeler
Nüfus cüzdanı fotokopisi Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript Bursluluk belgesi Disiplin belgesi Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.) Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır. Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz. Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz. Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
İBB bursu kime verilmez?
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri