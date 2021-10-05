İBB burs başvurusu istenen belgeler neler? 2021 İBB burs başvuru belgeleri nasıl teslim edilecek?

İBB bursundan yararlanmak isteyen üniversite birinci sınıf öğrencileri 2021 İBB burs başvuru süreciyle ilgili araştırmaları internet üzerinden yapmakta. İBB 2021 burs başvuru tarihine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklama gelmişti. İBB burs başvuru işlemleri 5-22 Ekim tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Peki İBB burs başvurusu nereden nasıl yapılacak? 2021 İBB burs başvuru evrakları neler? İBB bursu başvurusu için istenen belgeler, evraklar hangileri? İşte detaylar.

İBB burs başvurusu nasıl yapılacak?

İBB burs başvuru erkanı erişime açıldı. İBB burs başvuru yapmak isteyen öğrenciler TC kimlik numarası kısmına TC kimlik numaralarını girerek aynı zamanda ad ve soyad kısmına da isimlerini girecek. Anne ve baba vefat etmiş ise ilgili alanı tıklayacak anne ve baba sağ ise tıklamadan geçecektir. Anne veye babanın TC kimlik numaraları da girilerek doğrulama kodunu da yazılmak suretiyle 2021 2022 İBB burs başvuru girişi ekranına ulaşacaktır.

İBB burs başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB burs başvurusu kimler yapamaz?

Açık öğretimde okuyanlar, uzaktan öğretim görenler, ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapamayacak.

İBB bursu başvurusu neye göre değerlendirilir?

Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.

-Eğitim yardımı başvuruları, evrak teslimi sadece web sayfası üzerinden alınacaktır.

-Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır.

Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.

Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

2021 İBB burs başvuru evrak teslimi nasıl yapılır?

Eğitim yardımı başvuruları, evrak teslimi sadece web sayfası üzerinden alınacaktır.

Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır.

İBB burs başvuru evrakları neler?

İBB burs başvuru belgeleri hangileri? İBB burs başvurusu için istenen belgeler neler? Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.