İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İBB burs başvuru sayfası genç üniversiteli İBB

Genç üniversiteli ibb burs başvuru ekranı. İBB bursu 2021. Üniversite kayıtlarının sona ermesi ile birlikte üniversite ek yerleştirmeler de yapılmakta. Üniversite eğitimini almak için çeşitli illere giden binlerce üniversite öğrencisi, eğitimleri boyunca temele ihtiyaç, ulaşım, kırtasiye, yeme ve içme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması konusuna ailelerine ekstra külfet olmamak için çeşitli burs başvurularında bulunmakta.

Üniversite bursu denilince akla ilk gelen KYK burs ve öğrenim kredisi gelirken bunun yanında VGM burs başvurusu ile çeşitli dernek ve vakıf bursları da akla gelmekte. Son yıllarda İBB bursu da bir hayli revaçta. İBB burs başvurusu yapan binlerce öğrenciye burs verilmekte. İBB burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler İBB burs başvurusu başladı mı, 2021 İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak, İBB burs başvurusu ne zaman yapılacak, 2021 2022 İBB bursu ne kadar, İBB bus başvurusu nereden nasıl yapılacak? gibi bir sürü soru İBB’den burs almak isteyen binlerce öğrenci tarafından sorgulanmakta. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursuna başvuru yapma ekranı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu başvuru sorgulaması üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte merak edilir oldu. Geçtiğimiz yıl da Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı adı altında üniversite öğrencilerine burs veren İBB 2021 burs başvuru tarihi merak edilmekte. Peki İBB bursu başvurusu başladı mı, İBB burs başvuruları 2021 ne zaman? 2021 İBB burs başvurusu ne zaman alınacak?

İBB burs başvurusu ne zaman 2021 2022?

2021 İBB burs başvurusu başladı mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı internet sitesinden İBB bursları ile ilgili açıklama geldi. İBB bursu almak için 2021 İBB burs başvuru ekranının açılmasını bekleyen İstanbul’da okuyan ve İstanbul’da ikamet eden üniversite öğrencilerinin beklediği İBB burs başvurusu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İBb’den açıklama geldi. İBB 2021 burs başvuru tarihine ilişkin şu ifadeleri kullanıldı “2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir. Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuruları 5 Ekim'de başlıyor. İBB burs başvuru tarihleri 5-22 Ekim tarihleri arasında gencuniversiteli.ibb.istanbuluüzerinen yapılacak.

İBB burs başvuru şartları neler 2021 2022?

İBB bursu almak isteyen öğrenciler İBB burs başvuru şartlarını araştırmaya başladı bile. İBB burs başvurusunda bulunacaklar İstanbul’da ikamet ediyor olmasının yanında devlet üniversitelerinin önlisans ya da lisans bölümlerinde okuyor olmak, vkıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak. İBB burs başvuru şartlarından en önemli kriter ise gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak İBB’den burs almak koşullarındandır.

İBB burs başvuru koşulları neler?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB bursu ne zaman yatıyor, İBB bursu kaç defa kaç taksitle veriliyor?

İBB bursu 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 3 bin 200 TL ödeniyordu. 3 taksit halinde ödenen bursa 2021-2022 döneminde zam yapılması bekleniyor.

İBB burs başvurusu yapmayacak öğrenciler

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB burs başvurusu için istenen belgeler neler?

İstenilecek Belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.