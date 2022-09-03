İBB burs başvuruları ne zaman? İBB bursu kimler ne zaman başvuru yapabilir?

Üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. Öğrenciler hem burs hem de yurt imkanlarını araştırıyor. Peki, İBB burslarına kim ne zaman başvuru yapabilir?

İBB burs başvuruları ne zaman?

Üniversite öğrencileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları 26 Eylül 2022’de başlayacak. Başvuruların son bulacağı tarih ise henüz açıklanmadı. 2021 yılında başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış 3 Kasım'da ise sonuçlar ilan edilmişti. Geçtiğimiz sene 3200 TL'lik burs öğrencilere üç taksit şeklinde ödendi. Bu yıl burs miktarının ne kadar olduğu ise açıklanmadı. İBB burs başvuruları online olarak yapılacak. Adaylar işlemlerini “gencuniversiteli.ibb.istanbul” adresinden gerçekleştirebilecek.

İBB bursu kimler ne zaman başvuru yapabilir?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak