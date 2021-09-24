İBB burs başvuru erkanı 2021 İBB burs başvurusu gencuniversiteli.ibb.istanbul

İBB bursu bu sene var mı? İBB burs verecek mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu başvurusu yapacak binlerce öğrenci 2021 İBB burs başvuru tarihini ve İBB burs başvuru şartlarını merak ediyor. Her sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Genç Üniversiteli" eğitim desteği adı altında burs verilmekte. Üniversite eğitimi döneminde ulaşım, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını bir nebze de olun karşılamak isteyen öğrenciler KYK burs ve kredisi olmak üzere VGM ile burs veren vakıflar ve İBB bursundan yararlanmak istiyor. Bu doğrulduta İBB üniversite burs başvuru tarihleri de yine öğrenciler tarafından araştırılmakta. Peki BB burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2021-2022 İBB bursu ne kadar, İBB burs başvuru şartları neler?

2021 İBB burs başvuruları başladı mı?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada başvuru tarihlerine ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Sevgili İstanbullumuz, 2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir. Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuru tarih aralığı önümüzdeki günlerde web sayfamız üzerinden duyurulacaktır. Duyurunun ardından başvurularınızı yapabilirsiniz."

İBB bursu ne kadar 2021?

2021-2022 İBB bursunun ne kadar olduğu henüz kesinleşmedi. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl öğrenci başına yıllık 3 bin 200 TL verildi. Bu miktar 3’e bölündü ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verildi. İBB bursu 2020 senesinde öğrencilere 3 bin 200 TL olan bursun ilk iki taksidinin 2019 Aralık ayında 1200 TL, 2020 Şubat ayında ise 1000 TL olarak ödemişti. Üçüncü taksit ise 2020 Mayıs ayında öğrencilerin hesabına yatırılmıştı.

İBB burs başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olmak

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.

İBB bursu kimlere verilmez?

Uzaktan öğretim görenler

Açık öğretimde okuyanlar

25 yaşından büyükler

Ücretli değişim programında bulunanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB burs başvuru belgeleri neler?

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi.