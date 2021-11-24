İBB burs 2021 ilk taksit ödemesi ne kadar yatacak?

İBB bursu ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl 50 bini aşkın üniversite öğrencisine burs imkanı sağlayacak. İBB burs başvuruları geçtiğimiz ay tamamlandı. Sonuçlar ise ilan edildi. İBB bursuna hak kazananlar ise ilk taksit ödemesinin ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırıyor. Peki, İBB bursu ne kadar? İBB bursu 1.taksit ne kadar?