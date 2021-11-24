  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaya ilan ettiler! Tarih verdiler… Yüzen şehir geliyor

Keşke avukat değil çoban olsaydın! CHP'li Tanal'ın "öğretmen maaşı" çıkışı pes dedirtti

İmamoğlu şimdi de "dolar"ı bahane etti

Altın için tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı saldı! Öyle bir rakam verdi ki: Bunu ilk kez duyacaksınız

Algı ve ‘yağ’cılık bir arada! Meral Akşener Öğretmenler Günü'nde de boş durmadı

Terör baronu Demirtaş, muhalefetin alayına yol çizdi! Kandil’in yol haritasına bakalım ne diyecekler!

Hortumcu Cem Uzan'dan ekonomi açıklaması!

Mehmetçiğe "işgalci" denilen FOX Haber'de şov

'Erdoğan askerlere karşı arkamda durdu' diyordu! Dolar yükselince gemiyi terk etti

İslam'ın ilerleyişini hazmedemediler! Kafirlerin ekonomik boykotu 3 yıl sürdü
Eğitim İBB burs 2021 ilk taksit ödemesi ne kadar yatacak?
Eğitim

İBB burs 2021 ilk taksit ödemesi ne kadar yatacak?

İBB bursu ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl 50 bini aşkın üniversite öğrencisine burs imkanı sağlayacak. İBB burs başvuruları geçtiğimiz ay tamamlandı. Sonuçlar ise ilan edildi. İBB bursuna hak kazananlar ise ilk taksit ödemesinin ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırıyor. Peki, İBB bursu ne kadar? İBB bursu 1.taksit ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 17:33:00 -
İBB burs 2021 ilk taksit ödemesi ne kadar yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Genç Üniversiteli’ bursunun sonuçları açıklandı. Burs almaya hak kazananlar ise ödemenin ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İBB bursu kaç TL yatıyor?

İBB burs 2021 ilk taksit ödemesi ne kadar yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında alındı. Merakla beklenen başvuru sonuçları ise 23 Kasım'da ilan edildi. Başvuru yapan adaylar sonuçlara  "gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc.aspx" sayfasından ulaşabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında 51 bin 890 üniversiteliye burs sağlayacak.

İBB burs ödemesini üç taksit halinde yapıyor. Birinci taksitlerin aralık ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.

İBB bu sene başvurusu kabul olan öğrencilere 3200 TL ödeme yapacak. İlk taskit tutarı ise 1200 lira olarak belirlendi. 

KYK burs kredi sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs kredi sorgulama ekranı
KYK burs kredi sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs kredi sorgulama ekranı

Eğitim

KYK burs kredi sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs kredi sorgulama ekranı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Erdoğan askerlere karşı arkamda durdu' diyordu! Dolar yükselince gemiyi terk etti
Siyaset

'Erdoğan askerlere karşı arkamda durdu' diyordu! Dolar yükselince gemiyi terk etti

Geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşmasında bakanlığı döneminde MGK'da askerler kendisini acımasızca eleştirirken dönemin başbakanı Recep Tayyip..
Hortumcu Cem Uzan'dan ekonomi açıklaması!
Gündem

Hortumcu Cem Uzan'dan ekonomi açıklaması!

Hortumcu Cem Uzan ekonomi ile ilgili yorum yaparak, ‘çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir’ dedi.
Dünyaca tanınan 'ekonomik tetikçi' itiraf etti! Yeni savaş taktiği döviz operasyonu nasıl yapılıyor? İşte perde arkası…
Ekonomi

Dünyaca tanınan 'ekonomik tetikçi' itiraf etti! Yeni savaş taktiği döviz operasyonu nasıl yapılıyor? İşte perde arkası…

Dünya genelindeki küresel krizin sinyalleri devam ederken Türkiye’ye karşı yeni bir harekat başladı. Yeni nesil savaşlar arasında artık ekon..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay