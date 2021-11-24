İBB burs 2021 ilk taksit ödemesi ne kadar yatacak?
İBB bursu ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl 50 bini aşkın üniversite öğrencisine burs imkanı sağlayacak. İBB burs başvuruları geçtiğimiz ay tamamlandı. Sonuçlar ise ilan edildi. İBB bursuna hak kazananlar ise ilk taksit ödemesinin ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırıyor. Peki, İBB bursu ne kadar? İBB bursu 1.taksit ne kadar?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Genç Üniversiteli’ bursunun sonuçları açıklandı. Burs almaya hak kazananlar ise ödemenin ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İBB bursu kaç TL yatıyor?
İBB burs 2021 ilk taksit ödemesi ne kadar yatacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında alındı. Merakla beklenen başvuru sonuçları ise 23 Kasım'da ilan edildi. Başvuru yapan adaylar sonuçlara "gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc.aspx" sayfasından ulaşabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında 51 bin 890 üniversiteliye burs sağlayacak.
İBB burs ödemesini üç taksit halinde yapıyor. Birinci taksitlerin aralık ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.
İBB bu sene başvurusu kabul olan öğrencilere 3200 TL ödeme yapacak. İlk taskit tutarı ise 1200 lira olarak belirlendi.
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