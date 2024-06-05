İBB, bunun için gizli anlaşma mı yaptı? Cevap ver Ekrem İmamoğlu

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, CHP'li İBB’nin scooter politikası ve kazaların artışını kaleme aldı. Geçen yıl scooter kazalarında ölen sürücü sayısının iki katına çıktığını belirten Tezel, İBB’nin gizli anlaşmalar yapmış olabileceğini iddia etti. Scooter kullanımıyla ilgili yasal düzenlemelerin yetersizliğine dikkat çeken Tezel, şunları kaydetti:

"Türkiye'de geçen yıl ölümlü-yaralanmalı kazaya karışan scooter sayısı 2 bin 446 oldu.

Bu kazalarda 21 sürücü yaşamını yitirdi. 2 bin 50 sürücü de yaralandı.

2022'de ise scooter kaynaklı ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan bin 840 kazada sekiz sürücü öldü, bin 554 sürücü yaralanmıştı.

Ölen sayısı iki katını geçmiş!

Geçtiğimiz yıl elektrikli scooter'lar çok tartışılıyordu. Bir ara İstanbul'da Kadıköy belediyesi yayaların geçişini engelleyecek şekilde park edilen kiralık scooter'ları toplamıştı.

Polis, kuralları ihlal eden scooter sürücülerine cezalar kesmişti. Bu araçların bazı bölgelerde hız sınırı düşürülmüştü. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) scooter'lar için özel park alanları yapılacağını söylemişti.

Birkaç yere göstermelik yapıldı, o kadar!

Sonra scooter tartışması bıçak gibi kesildi. Ceza kesen polis de yok! Neden acaba?

Oysa sorun artarak devam ediyor ve çözüm de üretilmiyor.

Hiç olmazsa kask takma zorunlu olsun diye defalarca yazdık.

Scooter kiralayan şirketlerin karını düşüreceği için olsa gerek motosiklette zorunlu olan kask scooter'lar da zorunlu değil.

İki kişi binenler hala var.

KALDIRIMDA YER YOK

Özellikle İstanbul'un merkezi semtlerinde gelişi güzel park edilen scooter'lar yüzünden bazı kaldırımlarda yürümek zorlaştı.

Yaşlılar düşüyor, çocuk arabası sürenler yola çıkmak zorunda kalıyor, görme ve yürüme engelliler scooter'lara isyan ediyor.

Sanki bir lobi scooter'ları koruyor! Ortada taksicileri bile isyan ettiren büyük bir kazanç var! Bu araçların işletme hakkı için bir ihale yapıldı mı?

Yoksa başta İBB olmak üzere belediyeler, şehir hayatını zindan eden, ölümlere neden olan bu araçları kiralayan şirketlerle özel bir anlaşma mı yaptı? Bu kadar ölüme karşı sessiz kalınması garip!

Bazı ülkelerde bu araçların kullanımı yasaklandı ya da sert kurallar getirildi ama bizde kuralsızlık devam ediyor.

Mevcut kurallar ise uygulanmıyor! Bir yılda scooter'lar yüzünden 21 sürücü yaşamını yitirdi.

Önlem alınması için seneye 40 kişinin ölmesi mi bekleniyor?"