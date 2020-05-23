İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Galata Kulesi' çağrısı

Akşam yazarı Hikmet Genç, bugün yayınlanan "Galata Kulesini yap, Cenevizliler de şaşırsın!" başlıklı yazısında, AK Parti'nin projelerini kendi yapıyormuş gibi duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ti'ye aldı.

İşte o yazı:

Haliç’i temizleyeceklermiş. Efendim 400 bin ton çamur çıkartıp Haliç’i kurtaracaklarmış. (Rakamdan eminiz miyiz, 400 bin milyar ton falan olmasın o?!..)

Don Kişot’un kılıcını çekip yel değirmenlerine saldırdığı sahnedeki gibi kepçeyle Haliç’e dalıyormuş İmamoğlu!

Erdoğan belediye başkanlığı döneminde Haliç’i bataklıktan pislikten kurtarmak için harekete geçtiğinde CHP “Haliç ıslah olmaz, doldurulsun” diyordu…

Haliç, Erdoğan’ın başarı hikayelerinden biridir. Bataklık haline gelmiş, etrafa koku hastalık yayan, çevre felaketi haline gelmiş Haliç’i kurtarmıştır. Dolayısıyla İstanbul’u kurtarmıştır. Haliç’in ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarını da sıkıca takip etmiştir Erdoğan. Tüm İstanbullular, özellikle Haliç ahalisi gayet iyi bilir.

Velhasıl her gün çamur, çökek, “koli basili” oranını takip ettiğimiz Haliç, farklı balık türlerinin yaşadığı Haliç’e dönüştü. (Geçtiğimiz günlerde yunusları gördük Haliç’te…)

Şimdi İmamoğlu Haliç’i temizliyormuş. Haliç’i kurtaracakmış?!..

E madem Haliç can çekişiyordu, neden İleri Biyolojik Atıksu Arıtma projesini “temel atmama” hokkabazlığıyla iptal ettin?!

***

Daha önce açılmış olan, koruları ormanları bir daha açıyor. Çok belli olmasın diye bazen isim değiştirip açıyor!..

Daha önce başlamış projeleri kendi projeleriymiş gibi yutturmaya çalışıyor. Lakin kendi seçim vaatlerinden hiçbirine dokunmuyor. Hatta ne söz verdiyse tersini yapıyor. Gerçekleştirdiği tek somut CHP projesi, umumi tuvalet!..

Efendim çamur birikmiş, Haliç’e iyi bakılmamış?!

“İyi de, neredeyse 1 yıldır İstanbul’u yönetiyorsun. Eğer var idiyse, birikirken görmedin mi o kadar çamuru çökeği?..”

Sizi bilmem ama ben İstanbul’u da İzmir gibi kokuturlar diye korkuyorum.

Allah muhafaza!..

***

İzmir’de cami minaresinden Çav Bella!..

İzmir’de, bazı ilçelerde cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalındı. Bir gün sonrası da yine İzmir’in bazı ilçelerde (Bornova ve Bayraklı) Selda Bağcan çalındı…

Provokatörler sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olmuşlar… Kim oldukları soruşturuluyor.

Soru şu;

Kim neden yapar böyle bir şeyi?..

Müslümanın kutsalına neden saldırır? Ne işe yarar?

Bilmem...

Ama bildiğim bir şey var.

7 düvel saldırdı da bu topraklarda susturamadı “Ezan-ı Muhammediye”yi,

İçimizdeki 3-5 kahpe mi susturacak?!..