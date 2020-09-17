İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Melen Barajı'nı inceledi:

DÜZCE (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Melen havzası üzerine İstanbul'un su ihtiyacını gidermek amacıyla yapımı devam eden Melen Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Sakarya'nın Ortaköy mevkisinde bulunan, gövdesi 2017 yılında tamamlanan barajda oluşan problemlerin çözülmesine yönelik yapılan proje çalışmaları akabinde 28 Şubat 2020'de Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ihalesi gerçekleştirilen, 1 Haziran'da inşaat çalışmalarına başlanan ve 2023 yılında tamamlanması planlanan Melen Barajı inşaatı alanına gelen İmamoğlu, burada görevlilerden bilgi aldı. Yetkililerle basına kapalı toplantı yapan İmamoğlu, daha sonra buradaki işçilerle bir araya geldi.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul için su meselesinin önemli olduğunu söyledi. Su meselesinin parayla ölçülecek bir problem olmadığını belirten İmamoğlu, "Ülkemizin su politikalarını iyi yönetmek durumundayız. Bu konuda Bakanlığımız ve DSİ kurumumuz var. DSİ Türkiye'nin iyi işlerini yapmış kurumlarından biridir." dedi.

Melen Barajı'ndaki sorunları ve süreci takip ettiklerini anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"28 Şubat 2020 tarihinde ihalesi yapıldı. Yer teslim edildi, süreç devam ediyor. Yatırım planına tekrar alınması sağlandı. İhalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı. Şimdi de müteahhit işine başlayacak. 2023 yılında baraj tamamlanmış olacak. Ardından barajın su dolumu olacak. Her şey istediğimiz gibi giderse 5 yılı var."

İklim değişikliğine değinen İmamoğlu, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık yaşandığını, tüm dünyanın su kaynaklarını yok ettiğini söyledi. Aşırı kentleşme gibi konuların bütün dünyayı ve Türkiye'yi zor durumda bıraktığını vurgulayan İmamoğlu, "Susuzluk belki de dünyanın gelecekteki en önemli problemlerinden birisi." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu, daha sonra geçen yıl temmuz ayında Melen Havzası üzerinde bulunan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin olduğu Akçakoca'nın Esmahanım ve Uğurlu köylerini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, "Maalesef ülkemizin bazı coğrafyalarında talihsiz doğal afetleri yaşıyoruz. Bazı afetler doğanın bir neticesi bazıları ise bizim sebep olduğumuz afetler. İnşallah bu tarz doğal afetleri bir daha yaşamayız. Hem bu coğrafyada hem de başka yerlerde afetlerden de başka sıkıntılardan da Allah korusun." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.



