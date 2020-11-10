  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi IATA: Kovid-19 salgını nedeniyle havacılık sektöründe 4,8 milyon kişi işini kaybedebilir
Ekonomi

IATA: Kovid-19 salgını nedeniyle havacılık sektöründe 4,8 milyon kişi işini kaybedebilir

Yeniakit Publisher
2020-11-10 20:39:42 -
IATA: Kovid-19 salgını nedeniyle havacılık sektöründe 4,8 milyon kişi işini kaybedebilir

CENEVRE (AA) - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle havacılık sektöründe 4,8 milyon kişinin işini kaybetme riski olduğunu bildirdi.

IATA'dan yapılan yazılı açıklamada, dünya genelinde salgından dolayı seyahat taleplerinin yüzde 75 düştüğü aktarıldı.

Bunun neticesinde 4,8 milyon sektör çalışanının işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı vurgulanan açıklamada, "Kovid-19 ile ilgili sınır kısıtlamalarının ve karantina önlemlerinin etkisi, havacılık endüstrisini kapatma noktasına getirdi, uçakları yere indirdi, altyapı ve uçak üretim kapasitesini atıl durumda bıraktı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, havacılık sektöründe "istihdam felaketinin" önlenmesi için hükümetlere acil müdahale ve sürekli mali destek sağlama çağrısında bulunuldu.

IATA Genel Müdürü Alexandre de Juniac ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Havacılık, benzeri görülmemiş bir istihdam felaketiyle karşı karşıya. Havayolları şirketleri maliyetleri düşürdü ancak mevcut koşullar altında yalnızca 8,5 aylık nakit kaldı." uyarısı yaptı.

Juniac, salgın dolayısıyla sektörde zaten on binlerce kişinin işini kaybettiğini, hükümetlerin daha fazla mali destek sağlamaması durumunda muhtemelen yüzbinlerce kişinin işinden olacağına dikkati çekti.

Havacılığın ulusları birbirine bağlamada ve hayati öneme sahip kargoları taşımada önemli bir rol oynadığının altını çizen Juniac, daha da önemlisi, hükümetlerin sınırları güvenli şekilde yeniden açmak için birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz
Dünya

‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Türkiye ile olan ilişkileriyle ilgili dilkat çeken bir açıklama yaptı...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Kasım'ı bile anmayı beceremedi!
Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Kasım'ı bile anmayı beceremedi!

Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım ölüm yıl dönümü nedeniyle anmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, so..
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı
Siyaset

Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı B..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay